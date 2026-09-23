Hội CCB PETROVIETNAM thăm, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Sản xuất kinh doanh ổn định, vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả

Tại chương trình, đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả nổi bật cũng như định hướng phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong 8 tháng năm 2026, BSR tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả. Sản lượng sản xuất đạt hơn 5,4 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt hơn 5,3 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 144.741 tỷ đồng, bằng 141% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 21.938 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 8.717 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch.

Cùng với hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác an toàn tiếp tục được BSR đặt lên hàng đầu. Đến nay, Tổng công ty đã xác lập mốc hơn 57,6 triệu giờ công an toàn không để xảy ra tai nạn mất giờ công, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực quản trị an toàn và vận hành ổn định NMLD Dung Quất.

Đáng chú ý, những kết quả trên được xây dựng từ nền tảng một nhà máy có quy mô và vai trò ngày càng lớn trong hệ thống năng lượng quốc gia. Lũy kế từ khi đưa vào vận hành đến hết tháng 8/2026, NMLD Dung Quất đã sản xuất 111,1 triệu tấn sản phẩm, mang lại tổng doanh thu hợp nhất khoảng 2 triệu tỷ đồng và đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 268.500 tỷ đồng.

Đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Theo Chủ tịch Hội CCB BSR, hiện đơn vị đáp ứng khoảng 30-35% nhu cầu xăng dầu của cả nước, qua đó tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung và an ninh năng lượng quốc gia. Từ nền tảng sản phẩm truyền thống, Tổng công ty từng bước đa dạng hóa danh mục, nâng tổng số lên 25 loại sản phẩm; đồng thời nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng và nhu cầu của thị trường.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu về tình hình hoạt động của NMLD Dung Quất.

Trong đó, BSR đang đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm nhiên liệu xanh như SAF, E10 RON95 và các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng như Jet A1-K, RON83. Đây được xem là hướng đi nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng tính chủ động của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành năng lượng đang có nhiều thay đổi.

Bên cạnh hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ và kinh nghiệm vận hành được tích lũy qua nhiều năm, BSR hiện có đội ngũ gần 1.600 người lao động trực tiếp, là lực lượng nòng cốt bảo đảm nhà máy duy trì vận hành liên tục, an toàn và hiệu quả.

Từ những kết quả đạt được, lãnh đạo BSR cho biết, Tổng công ty đang tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa vận hành. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho những dự án phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Hội CCB nêu cao tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng hành cùng BSR

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB PETROVIETNAM đánh giá cao những kết quả mà BSR đạt được trong sản xuất kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của NMLD Dung Quất đối với ngành dầu khí - năng lượng và nền kinh tế đất nước.

Theo đồng chí Phạm Quang Dũng, NMLD Dung Quất là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành khi từng bước làm chủ lĩnh vực công nghiệp lọc hóa dầu.

Đồng chí Phạm Quang Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BSR đạt được trong sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Phạm Quang Dũng cũng đánh giá cao việc Hội CCB BSR đã gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị. Theo đó, tổ chức Hội không chỉ là nơi tập hợp, đoàn kết các hội viên CCB, mà còn có vai trò giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và truyền cảm hứng cho thế hệ cán bộ, người lao động trẻ.

Chủ tịch Hội CCB PETROVIETNAM bày tỏ tin tưởng BSR sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá; qua đó hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của PETROVIETNAM, tỉnh Quảng Ngãi và nền kinh tế đất nước.

Đồng chí Hồ Bá Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Hội CCB Việt Nam đề nghị Hội CCB PETROVIETNAM và Hội CCB BSR tiếp tục nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lan tỏa các giá trị, phẩm chất cao đẹp của nguời lính.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Bá Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Công tác Hội CCB Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB PETROVIETNAM và Hội CCB BSR đạt được; đồng thời ghi nhận việc các cấp Hội từng bước gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong giai đoạn tới, đồng chí mong muốn Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB PETROVIETNAM và Hội CCB BSR tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các hoạt động thiết thực, qua đó phát huy hiệu quả vai trò của CCB trong doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị Hội CCB PETROVIETNAM và Hội CCB BSR tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người CCB; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, chăm lo hội viên, đền ơn đáp nghĩa và hướng về cộng đồng. Đồng thời, Hội cần phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần kỷ luật của đội ngũ CCB để góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới thế hệ cán bộ, người lao động trẻ.

Đồng chí Hồ Bá Vinh bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa các cấp Hội ngày càng thực chất, thường xuyên và hiệu quả; qua đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng PETROVIETNAM và BSR hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Cao Tuấn Sĩ - Giám đốc NMLD Dung Quất chia sẻ về quy mô và tình hình sản xuất các sản phẩm tại NMLD Dung Quất.

Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người lao động tại BSR.

Sau buổi làm việc về tình hình sản xuất kinh doanh, đoàn công tác Hội CCB Việt Nam và Hội CCB PETROVIETNAM đã trực tiếp tham quan, tìm hiểu quy trình công nghệ và kiểm tra tình hình vận hành thực tế tại NMLD Dung Quất.

Tại khu vực điều khiển trung tâm và các phân xưởng công nghệ, đại diện đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và động viên lực lượng cán bộ, kỹ sư, người lao động đang làm việc tại hiện trường. Đoàn ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc bền bỉ, kỷ luật và chuyên nghiệp của tập thể người lao động BSR, những người đang ngày đêm giữ cho dòng chảy năng lượng của đất nước luôn an toàn, liên tục và hiệu quả.

Đoàn công tác PETROVIETNAM dâng hương tưởng niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Quảng Ngãi Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại Quảng Ngãi, đoàn đại biểu PETROVIETNAM do đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của vị chí sĩ yêu nước kiệt xuất, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và nét đẹp văn hóa của lao động PETROVIETNAM.

Đoàn công tác PETROVIETNAM thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tại núi Thiên Ấn, Quảng Ngãi.

Tại nơi an táng Cụ Huỳnh Thúc Kháng trên đỉnh núi lịch sử Thiên Ấn, đồng chí Trần Quang Dũng cùng đại diện các đơn vị thành viên của PETROVIETNAM tại Quảng Ngãi đã thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của Cụ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công ơn to lớn của Cụ Huỳnh Thúc Kháng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh năm 1876 tại Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Dù đỗ Tiến sĩ là học vị đỉnh cao đương thời, Cụ đã từ bỏ danh lợi cá nhân để dấn thân vào con đường cách mạng cứu dân, cứu nước. Cụ là một trong những nhân tố cốt cán cùng các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng phong trào Duy Tân nhằm khơi thông dân trí và phát động tinh thần tự lực, tự cường. Trong suốt 13 năm bị giam cầm trong chốn lao tù khắc nghiệt của thực dân, Cụ vẫn giữ vững bản lĩnh sắt đá và ý chí kiên trung bất khuất.

Đại diện các đơn vị thành viên của PETROVIETNAM dâng hương tưởng nhớ Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Với phương châm "Dĩ bất biến, ứng vạn biến", Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cùng Chính phủ lãnh đạo con tàu cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc. Trong những năm tháng cuối đời, Cụ tiếp tục kinh lý khắp miền Trung, kêu gọi đồng bào đoàn kết kháng chiến, trước khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21/4/1947 tại Quảng Ngãi và được an táng tại đỉnh núi Thiên Ấn.

Đoàn công tác PETROVIETNAM dâng hương và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, đóng góp to lớn của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Quang Dũng cùng các đại biểu cam kết tập thể cán bộ, người lao động PETROVIETNAM sẽ luôn đoàn kết một lòng, kế thừa tinh thần cống hiến, đem hết tâm huyết và trí tuệ để xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh và phồn vinh.