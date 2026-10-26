Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chuyển địa điểm làm việc từ ngày 1/11
Từ ngày 1/11/2026, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chính thức chuyển địa điểm làm việc đến Tầng 9, Tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Theo thông báo của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, kể từ ngày 1/11/2026, Hội chuyển địa điểm làm việc từ địa chỉ cũ tại Tầng 5, Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đến địa chỉ mới tại Tầng 9, Tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Việc chuyển địa điểm làm việc được thực hiện nhằm cập nhật thông tin liên hệ, tạo thuận lợi cho quá trình giao dịch và phối hợp công tác giữa Hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tác.
Hội cho biết các thông tin liên hệ khác vẫn được giữ nguyên, trừ trường hợp có thông báo điều chỉnh riêng.
Trong thời gian tới, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tác trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Nguồn Trẻ em Việt Nam: https://treemvietnam.net.vn/hoi-bao-ve-quyen-tre-em-viet-nam-chuyen-dia-diem-lam-viec-tu-ngay-1-11-d10531.html