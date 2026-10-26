Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chuyển địa điểm làm việc từ ngày 1/11

Theo thông báo của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, kể từ ngày 1/11/2026, Hội chuyển địa điểm làm việc từ địa chỉ cũ tại Tầng 5, Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đến địa chỉ mới tại Tầng 9, Tháp C, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, số 102 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Việc chuyển địa điểm làm việc được thực hiện nhằm cập nhật thông tin liên hệ, tạo thuận lợi cho quá trình giao dịch và phối hợp công tác giữa Hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tác.

Hội cho biết các thông tin liên hệ khác vẫn được giữ nguyên, trừ trường hợp có thông báo điều chỉnh riêng.

Trong thời gian tới, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tác trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tác nắm bắt, cập nhật địa chỉ mới, thuận tiện trong quá trình liên hệ và phối hợp công tác.