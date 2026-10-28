Hội Bảo vệ người tiêu dùng Bắc Ninh truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngày 28/10, tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang (phường Việt Yên), Hội Bảo vệ người tiêu dùng Bắc Ninh phối hợp với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và nhà trường tổ chức hội nghị truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ông Bùi Xuân Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, một số sở, ban, ngành của thành phố cùng 250 cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Xuất, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Bắc Ninh nhấn mạnh, phòng, chống tác hại của thuốc lá là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Trước nguy cơ các sản phẩm thuốc lá mới tiếp cận giới trẻ, cần tăng cường trang bị kiến thức, giúp sinh viên nhận biết tác hại, chủ động phòng tránh và nói không với thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường học tập không khói thuốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được xem phóng sự chuyên đề; nghe ông Bùi Xuân Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, ông Bùi Xuân Thủy cũng tập trung phân tích ảnh hưởng của việc hút thuốc và hút thuốc thụ động đối với sức khỏe; cảnh báo nguy cơ giới trẻ tiếp cận, sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới. Qua đó, đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động người thân không sử dụng thuốc lá.

Sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp tại hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức giới thiệu khái quát về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố; thảo luận, giải đáp trực tiếp những câu hỏi của sinh viên về quy định phòng, chống tác hại của thuốc lá và kỹ năng từ chối sử dụng các sản phẩm này.

Thông qua hội nghị, cán bộ, giảng viên, sinh viên được bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.