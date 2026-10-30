Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã vận động được hơn 1.500 tỷ đồng

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Qua 4 nhiệm kỳ, tổng nguồn lực Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long đã vận động và hỗ trợ người nghèo đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Riêng nhiệm kỳ IV, tổng giá trị tiền và hiện vật vận động đạt 664,8 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người khuyết tật và chăm lo đời sống người nghèo.

Nổi bật, hội đã vận động phẫu thuật tim cho 125 trường hợp; phẫu thuật mắt do đục thủy tinh thể cho 11.026 trường hợp; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 334.412 lượt người và hỗ trợ 5.429 bệnh nhân nghèo điều trị tại bệnh viện. Đối với người khuyết tật, hội trao tặng 2.609 xe lăn, xe lắc và hỗ trợ lắp 1.118 chân, tay giả, giúp người thụ hưởng cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt và hòa nhập cộng đồng.

Các hoạt động chăm lo đời sống cũng được triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Hội vận động xây dựng, bàn giao 1.174 căn nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng 1.309 cây cầu nông thôn; cung cấp 3.125 bồn và ống trữ nước ngọt. Các bếp ăn từ thiện cung cấp gần 2,5 triệu suất ăn; 400.592 phần quà được trao tặng; 34.408 thẻ bảo hiểm y tế hỗ trợ hộ cận nghèo. Hội còn vận động 1.261 quan tài giúp người nghèo khi qua đời.

Riêng 9 tháng năm 2026, hội vận động được 37,3 tỷ đồng phục vụ các chương trình an sinh xã hội.

Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long phối hợp các đơn vị tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Nhiệm kỳ 2026-2031, hội xác định tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức vận động, nâng cao hiệu quả phối hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên vượt khó. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 17 đại biểu, Ban Thường vụ gồm 9 đại biểu, Ban Kiểm tra gồm 3 đại biểu và thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Trần Công Ngữ tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2026-2031.