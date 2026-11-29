Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao tặng máy lọc nước RO cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Ảnh: Minh Chí

Tại chương trình, Hội đã trao tặng 10 máy lọc nước RO nóng - nguội - lạnh, được lắp đặt tại Khoa Sản nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Dịp này, Hội cũng trao tặng 50 suất quà cho các bệnh nhi, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Tổng giá trị chương trình là 96 triệu đồng.

Tặng quà cho các bệnh nhi và người nhà. Ảnh: Minh Chí

Những phần quà thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần động viên các gia đình có con em đang điều trị tại bệnh viện, tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi vượt qua khó khăn, sớm hồi phục sức khỏe.