Hội Áo-Việt Nam kỷ niệm 50 năm bền bỉ vun đắp tình hữu nghị

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Mới đây, Học viện Ngoại giao Vienna, Hội Áo-Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Áo-Việt Nam: Đối tác trong một thế giới nhiều chuyển động" nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hội.

Tọa đàm đã thu hút sự tham dự của các đại sứ Áo tại Việt Nam qua các thời kỳ, các học giả, nhà ngoại giao, đại diện doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Áo.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện diễn ra ngày 20/10, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc 50 năm thành lập Hội Áo-Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của hội đối với quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ chúc mừng Hội Áo-Việt Nam từ khi thành lập năm 1976 đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong nỗ lực chống bao vây, cấm vận, thúc đẩy các dự án nhân đạo, hàn gắn vết thương chiến tranh, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiều thế hệ bạn bè Áo đã hết mình vì Việt Nam, đặc biệt có ông Georges Wächter (chiến sỹ Việt Minh người châu Âu, lấy tên Việt Nam là Hồ Chí Thọ) đã sống và làm việc suốt 10 năm chống lại bệnh sốt hồi quy tại Việt Nam và là một trong số ít người nước ngoài là bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong vai trò một tổ chức xã hội, thời gian qua hội đã tạo ra nhiều không gian giao lưu, đối thoại và kết nối giữa người dân, giới chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức của Việt Nam và Áo.

Những hoạt động này góp phần đưa quan hệ song phương đến gần hơn với đời sống xã hội, bổ trợ cho quan hệ giữa hai Nhà nước và làm sâu sắc thêm sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ khẳng định ngoại giao nhân dân có ý nghĩa đặc biệt trong việc xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và tạo nền tảng xã hội lâu dài cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Áo, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Giáo sư Alfred Gerstl, Chủ tịch Hội Áo-Việt Nam, đã điểm lại 50 năm chặng đường hình thành và phát triển của hội cũng như những hoạt động nổi bật của hội trong thời gian qua, đồng thời trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cao quý cho ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo-Việt, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Áo, và tập thể Hội Áo-Việt.

Ông Markus Hass, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Phòng Kinh tế Liên bang Áo (WKÖ) đánh giá cao sự phát triển năng động và tiềm năng lớn của thị trường Việt Nam đang thu hút làn sóng đầu tư mới chất lượng cao, công nghệ cao của doanh nghiệp Áo; nhấn mạnh ba trọng tâm thời gian tới là tin cậy thương mại-công nghệ.

Một điểm nhấn của tọa đàm là những câu chuyện cụ thể, sinh động, phản ánh chiều sâu và sự đa dạng của quan hệ Việt Nam-Áo thông qua các chia sẻ của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và thế hệ trẻ người Việt tại Áo.

Các câu chuyện đều nhấn mạnh những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam; tiềm năng lớn và triển vọng tích cực của nền kinh tế Việt Nam; khẳng định cam kết và những kế hoạch hợp tác, hỗ trợ, kết nối với các đối tác Việt Nam vì hữu nghị, phát triển và thịnh vượng.

Sau 50 năm hoạt động, Hội Áo-Việt Nam đã khẳng định vai trò là một cầu nối xã hội và nhân dân quan trọng giữa hai nước. Những đóng góp của hội không chỉ được đo bằng số lượng sự kiện hoặc dự án, mà còn bằng các mối quan hệ được xây dựng, sự hiểu biết được tăng cường và lòng tin được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Trong giai đoạn tới, hội được kỳ vọng sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Áo, tiếp tục mở rộng thành viên, tích cực kết nối các tổ chức xã hội, giới trí thức, doanh nghiệp, thanh niên và cộng đồng người Việt Nam tại Áo, qua đó góp phần đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và bền vững./.