Hội An tổ chức miễn phí chương trình nghệ thuật 'Đối thoại Á-Âu'

Ngày Văn hoá Việt Nam

Ngày 13/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, đơn vị phối hợp Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Đối thoại Á-Âu” tại rạp Hội An, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Chương trình diễn ra trong ba đêm, từ ngày 12 đến 14/11, với sự tham gia của 20 nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thông qua âm nhạc và ngôn ngữ hình thể, các tiết mục múa đương đại “Mùa đom đóm”, những giai điệu Opera nổi tiếng và tác phẩm Ballet “Đông Hồ” lấy cảm hứng từ tranh dân gian Việt Nam tạo nên sự giao thoa giữa nghệ thuật phương Đông và phương Tây, kết hợp tinh hoa nghệ thuật thế giới với chất liệu văn hóa bản địa.

Chương trình nghệ thuật “Đối thoại Á-Âu” mở cửa miễn phí phục vụ công chúng. Ảnh: Triều Phạm

Các đêm diễn được mở cửa miễn phí, tạo cơ hội để người dân và du khách tiếp cận nghệ thuật chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ với cộng đồng.

Là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian, Hội An đang từng bước khai thác nguồn lực văn hóa, sáng tạo để tạo thêm giá trị mới cho di sản.

Trong định hướng này, “Đối thoại Á-Âu” không chỉ góp phần thực hiện các cam kết của đô thị sáng tạo mà còn bổ sung sản phẩm văn hóa, nghệ thuật phục vụ đời sống cộng đồng và phát triển du lịch.

Thông qua chương trình, ban tổ chức hướng tới phát huy công năng rạp Hội An thành không gian biểu diễn, giao lưu văn hóa và sáng tạo nghệ thuật thường xuyên. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Hội An như một đô thị di sản sáng tạo, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng.