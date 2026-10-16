Hội An tìm hướng phát triển du lịch di sản trong kỷ nguyên mới

Nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An thời gian qua, đồng thời trao đổi, đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp để phát triển du lịch trong giai đoạn mới, chiều 17.10, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP. Đà Nẵng; đại diện các tổ chức quốc tế; các chuyên gia, nhà nghiên cứu; các Hiệp hội, trường học, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố; các chủ di tích trong tuyến tham quan Khu phố cổ Hội An…

Hội An về đêm nhìn từ trên cao

Phát huy giá trị di sản, hướng đến du lịch bền vững

Theo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, thời gian qua, Hội An từng bước đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên nền tảng văn hóa, sinh thái, làng nghề và đời sống cộng đồng. Công tác bảo tồn di sản được chú trọng, gắn với phát triển du lịch bền vững; các sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ chức nhằm gia tăng sức hấp dẫn, nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm tiếp tục được quan tâm, hướng đến hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và du khách. Hoạt động quảng bá, xúc tiến và kết nối thị trường trong nước, quốc tế cũng được đẩy mạnh, góp phần củng cố thương hiệu du lịch Hội An.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu và thị hiếu của du khách liên tục thay đổi, cùng tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản đặt ra những yêu cầu mới.

Du khách tham quan phố cổ Hội An

Bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa gìn giữ những giá trị nguyên bản, vừa tạo ra sản phẩm du lịch có chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng thích ứng với xu hướng phát triển hiện đại.

Từ yêu cầu đó, hội thảo được kỳ vọng trở thành diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần hoàn thiện định hướng phát triển du lịch Hội An trong giai đoạn mới.

Đa dạng sản phẩm, mở rộng không gian trải nghiệm

Trong định hướng thời gian tới, Hội An tiếp tục đổi mới sản phẩm du lịch trên nền tảng di sản, văn hóa, sinh thái và cộng đồng; đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm, tăng cường kết nối khu phố cổ với các làng nghề, làng quê, vùng sinh thái và biển đảo.

Một số chương trình trải nghiệm được định hướng phát triển gồm “Dấu ấn Tuồng xưa”, tour đêm tại Nhà lao Hội An, tuyến tham quan “Về Cẩm Thanh - Nghe dừa kể chuyện” cùng các sản phẩm gắn với văn hóa và đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho điểm đến, như Lễ hội đèn lồng quốc tế, Liên hoan Hợp xướng quốc tế, Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế, Lễ hội sông Cổ Cò, Lễ hội xuống đồng, Hội Tết Trung thu và các lễ hội, nghi lễ dân gian truyền thống.

Khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh

Chuyển đổi số cũng là một trong những hướng đi được chú trọng trong công tác quản lý di sản và phục vụ du khách. Các giải pháp như số hóa 3D di tích, ứng dụng mã QR cung cấp thông tin đa ngôn ngữ, xây dựng bản đồ không gian sáng tạo và nghệ thuật, triển khai hệ thống bán vé tự động và nền tảng hỗ trợ du lịch thông minh sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, cải thiện trải nghiệm tham quan.

Cùng với đó, phát triển kinh tế đêm theo hướng đa dạng, có chiều sâu và gắn với bản sắc địa phương được xác định là hướng đi nhằm gia tăng sức hấp dẫn của Hội An. Các hoạt động về đêm sẽ được kết nối từ ẩm thực, nghệ thuật, mua sắm, giải trí đến trải nghiệm văn hóa và sáng tạo, tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Bảo tồn di sản gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng

Không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị kiến trúc, lịch sử và văn hóa đặc sắc, Hội An còn là không gian sống của cộng đồng cư dân với những phong tục, nghề truyền thống và sinh hoạt văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, phát triển du lịch di sản cần đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn, sinh kế của người dân và nâng cao chất lượng điểm đến.

Thông qua hội thảo, những ý kiến, sáng kiến và khuyến nghị của các đại biểu sẽ là cơ sở tham khảo để địa phương tiếp tục hoàn thiện định hướng, quy hoạch và chính sách phát triển du lịch, bảo đảm hài hòa giữa gìn giữ di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội An cũng sẽ tiếp tục phát triển kinh tế đêm theo hướng đa dạng, có chiều sâu và gắn với giá trị văn hóa bản địa

Định hướng xuyên suốt là lấy các giá trị của Di sản văn hóa thế giới làm nền tảng, bảo tồn làm yêu cầu trọng tâm, cộng đồng làm chủ thể và du lịch làm động lực phát huy giá trị di sản.

Với định hướng này, Hội An hướng đến tiếp tục khẳng định vị thế của một đô thị di sản giàu bản sắc, điểm đến văn hóa - du lịch xanh, sáng tạo và bền vững; nơi các giá trị di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.