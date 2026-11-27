Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội An Nguyễn Thị Minh Kiều chủ trì kỳ họp.

Ngày 27/11, HĐND xã Hội An khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) xem xét, thông qua các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công.

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, tổng nguồn vốn 44,848 tỷ đồng được phân bổ cho 9 dự án. Trong đó, ngân sách trung ương 14,070 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 30,778 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND xã thông qua gần 1,5 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để thực hiện 3 dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã Hội An miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã đối với ông Nguyễn Hoài Hận, nguyên Trưởng Công an xã; bầu bổ sung ông Phùng Thanh Trí, Trưởng Công an xã, giữ chức Ủy viên UBND xã.

HĐND xã cũng chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Hải Đăng và ông Nguyễn Hoài Hận do không còn công tác tại cơ quan và không cư trú tại đơn vị hành chính nơi đang là đại biểu.