Sáng 17-11, tại phường Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tham dự.

Không gian họp báo Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Lễ hội diễn ra tại quảng trường sông Hoài và các không gian trong phố cổ Hội An, với sự tham gia của 12 thành phố quốc tế đến từ các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật được sắp đặt tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội và một số không gian đô thị cổ. Các tác phẩm mang nhiều ý tưởng sáng tạo, tái hiện lịch sử thương cảng Hội An và giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của các địa phương tham gia. Đèn lồng dự kiến được trưng bày đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027 để phục vụ người dân, du khách.

Chia sẻ một số thông tin liên quan đến sự kiện đèn lồng tại Hội An.

Trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động như: khai mạc vào tối 3/12; diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” tối 4/12; triển lãm lịch sử nghề đèn lồng; chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”, cuộc thi ảnh “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, đèn lồng là biểu tượng văn hóa đặc trưng, gắn liền với lịch sử và bản sắc đô thị cổ Hội An. Lễ hội không chỉ tôn vinh nghề thủ công truyền thống mà còn tạo cơ hội kết nối nghệ nhân, cộng đồng sáng tạo, doanh nghiệp với các đối tác quốc tế; thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu.

Thông qua sự kiện, thành phố kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị di sản Hội An, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế, đồng thời từng bước xây dựng Lễ hội đèn lồng quốc tế trở thành sự kiện văn hóa định kỳ.