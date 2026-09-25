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Hội An thành lập 8 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Hội An (An Giang) thành lập 8 chi bộ trực thuộc, đồng thời kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã.

Báo An Giang
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Trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Ảnh: Ánh Minh

Trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Ảnh: Ánh Minh

8 chi bộ được thành lập gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Kinh tế và Đầu tư; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

Ngày 25/9, Đảng ủy xã Hội An tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thành lập 8 chi bộ trực thuộc và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hội An cũng công bố quyết định kết thúc hoạt động của 2 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã, gồm Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoi-an-thanh-lap-8-chi-bo-truc-thuoc-dang-uy-xa-a497985.html