Hội An Tây công khai đường dây nóng về du lịch

Theo đó, người dân, du khách có thể phản ánh các hành vi chèo kéo, đeo bám, tranh giành khách; gây áp lực mua hàng, sử dụng dịch vụ; ứng xử thiếu văn minh; niêm yết và thu giá không đúng quy định; vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện, bán hàng rong, lấn chiếm không gian công cộng, vệ sinh môi trường, trật tự và cảnh quan tại các điểm tham quan.

Du khách tham quan gian trưng bày gốm sứ tại lễ hội sông Cổ Cò (Hội An Tây).

Các phản ánh được tiếp nhận qua hai số điện thoại, đồng thời hỗ trợ liên hệ qua Zalo: 0935.778.495 (ông Nguyễn Minh Trung, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường) và 0905.137.592 (ông Ngô Nguyên Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường). Ngoài ra, người dân, du khách có thể gửi thông tin qua hộp thư góp ý trên TAMMI OA "Phường Hội An Tây", tại mục "Phản ánh - kiến nghị".

Để thuận tiện cho công tác xác minh, xử lý, UBND phường đề nghị người phản ánh cung cấp cụ thể nội dung, thời gian, địa điểm, tên cơ sở hoặc cá nhân liên quan; đồng thời gửi kèm hình ảnh, video, hóa đơn, chứng từ nếu có. Thông tin cá nhân được quản lý, sử dụng theo quy định.

Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường là đầu mối tiếp nhận, phân loại, phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Việc công khai các kênh phản ánh nhằm phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, góp phần chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch Hội An văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.