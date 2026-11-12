Hội An số hóa nghệ thuật bài chòi phục vụ truyền dạy trong trường học

Những giờ học bài chòi tại Trường THCS Hội An Đông tạo cơ hội để học sinh tiếp cận và tìm hiểu nghệ thuật dân gian quê hương. Ảnh: TRÂM ANH

Dự án “Bộ học liệu điện tử truyền dạy nghệ thuật bài chòi Hội An” do Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An phối hợp Công ty TNHH MTV Cuộc Sống Hội An (Hoianlife) triển khai, với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO Việt Nam.

Theo kế hoạch, Bộ học liệu dự kiến gồm 36 video, trong đó có 35 video theo chủ đề và một video tổng quan; tài liệu nền theo 8 chuyên đề, 8 giáo án mẫu, bộ 30 quân bài số hóa, 10 infographic cùng trang giới thiệu học liệu. Nội dung được xây dựng từ hoạt động khảo cứu, ghi hình, thu âm và ghi nhận kinh nghiệm thực hành của các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu.

Điểm mới của dự án là chuyển tải kiến thức về bài chòi bằng hình ảnh, âm thanh và các bài hướng dẫn trực quan. Người học có thể tìm hiểu cách nhận diện quân bài, những làn điệu đặc trưng, kỹ thuật hô hát, giữ nhịp, nhả chữ và phương pháp diễn xướng. Các giáo án mẫu được xây dựng nhằm hỗ trợ giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức hoạt động giáo dục di sản trong nhà trường.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, cho rằng việc xây dựng Bộ học liệu điện tử góp phần lưu giữ tri thức, kinh nghiệm thực hành của các nghệ nhân, nhất là trong bối cảnh nhiều người đã lớn tuổi. Đồng thời giúp người dân, học sinh và du khách thuận tiện hơn trong tìm hiểu, thực hành nghệ thuật bài chòi.

Năm 2017, UNESCO ghi danh Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc số hóa tư liệu truyền dạy bài chòi tại Hội An được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận di sản, bổ trợ hoạt động truyền nghề trực tiếp, góp phần nuôi dưỡng lực lượng kế cận và gìn giữ sức sống bài chòi trong đời sống đương đại.