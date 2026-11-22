Hội An sẵn sàng cho lễ hội Đèn lồng quốc tế
ĐNCT - Từ ngày 3 đến 6/12, lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần đầu tiên được tổ chức, với sự tham gia của 12 thành phố đến từ 8 quốc gia, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa rực rỡ sắc màu cùng nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.
Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, điểm nhấn trong các sáng tạo của nghệ nhân tại lễ hội là các loại đèn lồng chế tác từ vỏ quế tỏa hương, vỏ xoài, chiếu cói Kim Bồng, giấy rêu, vải vụn tái chế và vải nhuộm màu tự nhiên. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện kỹ thuật thủ công mà còn kể câu chuyện về văn hóa bản địa.
Các tác phẩm sẽ được trưng bày tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, đình Hội An, chợ Hội An và nhiều tuyến phố cổ. Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm làm đèn lồng từ 16 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Ban tổ chức dành tặng 1.000 voucher trải nghiệm miễn phí và giảm 30% khi mua sản phẩm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoi-an-san-sang-cho-le-hoi-den-long-quoc-te-3359187.html