Lễ hội Đèn lồng quốc tế lần đầu được tổ chức tại Hội An (Đà Nẵng) sẽ có những mẫu đèn lồng độc đáo, lạ mắt, kích cỡ lớn từ các đội thi phục vụ du khách.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, điểm nhấn trong các sáng tạo của nghệ nhân tại lễ hội là các loại đèn lồng chế tác từ vỏ quế tỏa hương, vỏ xoài, chiếu cói Kim Bồng, giấy rêu, vải vụn tái chế và vải nhuộm màu tự nhiên. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện kỹ thuật thủ công mà còn kể câu chuyện về văn hóa bản địa.

Các tác phẩm sẽ được trưng bày tại quảng trường sông Hoài, vườn tượng An Hội, đình Hội An, chợ Hội An và nhiều tuyến phố cổ. Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm làm đèn lồng từ 16 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Ban tổ chức dành tặng 1.000 voucher trải nghiệm miễn phí và giảm 30% khi mua sản phẩm.

Các tác phẩm đa dạng kiểu dáng, chất liệu, tái hiện lịch sử thương cảng Hội An cùng nét văn hóa đặc trưng của các địa phương quốc tế tham gia.

Đêm 4/12, chương trình diễu hành Minh Đăng Dạ Hành sẽ đưa những chiếc đèn lồng qua các tuyến phố đi bộ, tạo nên không gian lễ hội lung linh sắc màu.

Các cụm đèn lồng dự kiến được trưng bày đến hết tết Nguyên tiêu năm 2027, phục vụ người dân và du khách.

Mẫu đèn lồng làm từ vải tái chế, thiết kế nghệ thuật từ xưởng Làng Củi Lũ, Hội An đã sẵn sàng đưa vào lễ hội.

Mẫu đèn lồng hình hoa cà được các đoàn nghệ thuật gửi mẫu để xưởng gia công sẵn tại Hội An.

Những mẫu đèn lồng bằng tre được đặt hàng để đưa vào lễ hội.

Nghệ nhân Võ Tấn Tân - chủ xưởng Tân Bamboo Hoian - đang lên hình bộ lồng đèn mang chủ đề Lá bông đủ màu.