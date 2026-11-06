Hội An rà soát khó khăn tại 6 trường học sau sáp nhập

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội An Nguyễn Thị Minh Kiều phát biểu tại buổi làm việc với các trường.

Từ ngày 3 đến 6/11, đoàn công tác của Đảng ủy xã Hội An làm việc với các trường học trên địa bàn để nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn.

Sau sáp nhập, xã có 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS, với 941 trẻ mầm non, gần 7.500 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 và 544 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Kết luận các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy đề nghị UBND xã và các đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị của nhà trường; hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm và bổ sung thiết bị dạy học.

Địa phương cũng yêu cầu hướng dẫn các trường hoàn thiện hồ sơ quản lý tài sản, đất đai, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm trường và nghiên cứu giải quyết đơn xin nghỉ hưu theo Nghị định 154/NĐ-CP.