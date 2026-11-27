Quang cảnh sự kiện

Buổi ra mắt sách có sự tham dự của ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Hội Văn nghệ Dân gian TP. Đà Nẵng, Thư viện Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng; các vị nguyên là lãnh đạo Hội An trước đây; đại diện các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông; cùng các nghệ nhân và đại diện làng nghề, cơ sở sáng tạo và những người quan tâm đến di sản văn hóa Hội An.

Góp phần nhận diện, phát huy giá trị đô thị di sản

Hai ấn phẩm với những hướng tiếp cận khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ trong việc nhận diện và phát huy giá trị đô thị di sản. Nếu Thương cảng Hội An thế kỷ XVI-XIX đưa người đọc trở về một giai đoạn lịch sử quan trọng, khi Hội An là thương cảng quốc tế sầm uất, thì Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản sáng tạo mở ra góc nhìn về những giá trị, nguồn lực và định hướng phát triển của Hội An trong bối cảnh hiện nay.

Hai ấn phẩm vừa ra mắt. Ảnh: Visit HA

Phát biểu tại buổi ra mắt, đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết, qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã thực hiện và phối hợp xuất bản hơn 55 đầu sách. Các công trình bao quát nhiều lĩnh vực, từ lịch sử, kiến trúc, khảo cổ học đến phong tục, nghề truyền thống và con người Hội An.

Theo đại diện Trung tâm, việc sưu tầm, tư liệu hóa và xuất bản gắn liền với công tác bảo tồn. Bên cạnh việc gìn giữ di tích, hiện vật và các giá trị văn hóa phi vật thể, Trung tâm còn hệ thống hóa tri thức và ký ức về đô thị di sản để phục vụ nghiên cứu, quản lý, giáo dục và quảng bá. Nguồn tư liệu ấy được tích lũy qua đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, nhà nghiên cứu và cộng tác viên.

Thương cảng Hội An thế kỷ XVI-XIX

Thương cảng Hội An thế kỷ XVI-XIX là công trình nghiên cứu chuyên khảo của tác giả Trần Ánh, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An trước đây, cũng là nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - một người con Hội An dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu lịch sử, văn hóa vùng đất quê hương. Trung tâm phối hợp với tác giả Trần Ánh hoàn thiện bản thảo và xuất bản trên cơ sở kết quả công trình nghiên cứu trước đây.

Tác giả Trần Ánh trao đổi về ấn phẩm Thương cảng Hội An thế kỷ XVI-XIX

Sách gồm 5 phần: Khái quát lịch sử Hội An; Quá trình hình thành thương cảng; Thương cảng Hội An trong thời kỳ phát triển; Sự suy thoái của thương cảng Hội An và Lời kết.

Công trình tập trung hệ thống hóa những vấn đề liên quan đến quá trình hình thành, phát triển và suy thoái của thương cảng Hội An, qua đó góp thêm nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử đô thị và hoạt động giao thương của Hội An trong các thế kỷ XVI-XIX.

Các diễn giả, khách mời tham dự buổi giới thiệu đã dành những lời đánh giá về cuốn sách, làm rõ thêm vị thế của Hội An trong một thời kỳ mà hoạt động buôn bán cũng tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Nhìn từ mối liên hệ giữa giao thương và giao lưu văn hóa, tư liệu của cuốn sách còn có thể dùng trong công tác bảo tồn, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.

Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản sáng tạo

Trong khi đó, Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản sáng tạo được biên soạn nhằm giới thiệu một cách hệ thống các nguồn lực sáng tạo trên nền tảng di sản Hội An. Với 392 trang, ấn phẩm được kết cấu thành 7 chương, có sự liên kết giữa các nội dung, giúp người đọc tiếp cận những giá trị nổi bật, nguồn lực văn hóa và tiềm năng sáng tạo của Hội An.

Thông qua việc tập hợp và giới thiệu các lĩnh vực, loại hình di sản, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và không gian sáng tạo, ấn phẩm giúp người đọc có cách nhìn tổng quan về nền tảng văn hóa, những nguồn lực nội tại và tiềm năng phát triển của Hội An.

Với cấu trúc hai lớp từ tư liệu cho đến thực tiễn, sách giúp người đọc dễ dàng theo dõi và tìm kiếm thông tin. Đặc biệt, nội dung sách không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các giá trị hiện hữu mà còn đặt ra những vấn đề về khai thác, kết nối và phát huy nguồn lực di sản trong phát triển công nghiệp sáng tạo. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong việc tìm kiếm sự hài hòa giữa bảo tồn các giá trị truyền thống với yêu cầu đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại diện đơn vị phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An thực hiện "Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản sáng tạo", giới thiệu ấn phẩm tại sự kiện ra mắt sách

Trong bối cảnh Hội An đã gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO từ ngày 31.10.2023, việc giới thiệu những nội dung này thông qua một ấn phẩm có tính hệ thống góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về danh hiệu, những lợi thế sẵn có cũng như cơ hội phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người Hội An.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao nhận thức về mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển sáng tạo, khuyến khích khai thác hợp lý nguồn lực nội tại, duy trì sức sống của các nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật dân gian.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An cho biết, ấn phẩm được biên soạn theo hướng ứng dụng, làm tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, người dân và du khách.

Trao tặng sách, ấn phẩm cho đại diện các thư viện, trường học, không gian đọc

Trong bối cảnh Hội An cần kết hợp bảo tồn di sản với phát triển đô thị, kinh tế và du lịch, Trung tâm kỳ vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vai trò của cộng đồng trong việc phát huy nguồn lực văn hóa. Sự tham gia của người dân cũng là điều Trung tâm hướng tới khi Hội An phát triển với tư cách thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Dịp này, Trung tâm ghi nhận đóng góp của tác giả Trần Ánh đối với công trình chuyên khảo và cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã cung cấp tư liệu, góp ý chuyên môn và hỗ trợ hoàn thành cuốn cẩm nang.

Đại diện Trung tâm cho biết đơn vị mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn, nhà nghiên cứu và cộng đồng để thực hiện thêm những ấn phẩm dễ tiếp cận, có giá trị giáo dục và ứng dụng, nhất là với thế hệ trẻ.