Hội An phải công bố đường dây nóng, xử lý phản ánh du khách trong 24 giờ

Sáng 28.10, tại phường Hội An, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với UBND các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp về tình hình phát triển du lịch và giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, bên cạnh kết quả phát triển du lịch trong 10 tháng đầu năm, các địa phương phản ánh những khó khăn liên quan đến sự thiếu liên kết giữa các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ; hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, bến thủy chưa đồng bộ, cùng những tác động của tính mùa vụ đối với hoạt động du lịch.

Chấn chỉnh môi trường du lịch, nâng cao trải nghiệm du khách

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các địa phương nghiên cứu xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trên tinh thần lấy văn hóa, di sản làm nền tảng; tập trung định vị lại những sản phẩm cốt lõi, đồng thời xây dựng sản phẩm mới có câu chuyện và trải nghiệm văn hóa đặc trưng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Đối với công tác quản lý, các địa phương và đơn vị liên quan phải tăng cường kiểm tra, tuần tra tại những khu vực tập trung đông khách, tuyến phố đi bộ, điểm tham quan và không gian công cộng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng đeo bám, chèo kéo, tranh giành khách, bán hàng rong, ăn xin trá hình tại khu vực phố cổ Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu và các điểm tham quan.

Các địa phương phải rà soát, xử lý những điểm trông giữ xe tự phát, thu tiền trái quy định; kiểm tra, đo đạc tiếng ồn và xử phạt các quán bar, pub vi phạm quy chuẩn âm thanh sau 22 giờ, bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Nhấn mạnh trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết những bất cập phát sinh trong hoạt động du lịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu: Các phường, xã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách, bảo đảm thời hạn xử lý trong vòng 24 giờ. Đồng thời, phối hợp triển khai các bảng mã QR tại quầy vé, nhà cổ, hội quán và điểm tham quan để du khách trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.

Cùng với đó, các địa phương phải rà soát, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng, nghiên cứu bổ sung ghế nghỉ chân tại những vị trí phù hợp trong khu phố cổ; tiếp tục triển khai Đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”, nâng cao văn hóa giao tiếp, ứng xử và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ di sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả xử lý phản ánh của du khách; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra những vấn đề nổi cộm tại các điểm du lịch.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, niêm yết giá và nguồn gốc hàng hóa; Sở Xây dựng rà soát điều kiện an toàn phương tiện, bến thủy phục vụ du lịch. Công an thành phố tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự, nhất là tại khu vực tập trung đông khách vào giờ cao điểm.

Du lịch tiếp tục tăng trưởng trong mùa thấp điểm

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hoạt động du lịch trên địa bàn các địa phương khu vực Hội An trong 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Tại phường Hội An Đông, ước đến ngày 31.10, tổng lượng khách lưu trú trên địa bàn đạt 873.277 lượt, trong đó có 697.179 lượt khách quốc tế; công suất sử dụng phòng bình quân đạt 68,57%.

Đối với phường Hội An Tây, hai điểm tham quan Làng gốm Thanh Hà và Làng rau Trà Quế đón 243.551 lượt khách, trong đó có 191.438 lượt khách quốc tế. Doanh thu đạt hơn 8,5 tỉ đồng, bằng 77,49% kế hoạch năm, giảm 3% so với cùng kỳ.

Du khách tham quan phố cổ Hội An ngày 27.10

Trong khi đó, theo ghi nhận, dù đang vào mùa thấp điểm, hoạt động tham quan tại phố cổ Hội An vẫn tương đối nhộn nhịp, các khu vực Chùa Cầu, các tuyến đường, một số điểm di tích, nhà cổ trong khu vực phố cổ thu hút đông du khách trong và ngoài nước.

Tại buổi làm việc ngày 28.10, đại diện các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong phát triển du lịch, nhất là tình trạng thiếu liên kết giữa các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ; hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, bến thủy chưa đồng bộ, trong khi hoạt động du lịch tiếp tục chịu tác động của tính mùa vụ.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh hoạt động du lịch, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng là nội dung được lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo.

Theo báo cáo của UBND phường Hội An, tính đến ngày 27.10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương đạt hơn 81,5 tỉ đồng, tương đương 66,1% kế hoạch.

Tại phường Hội An Đông, tỉ lệ giải ngân đạt hơn 63%; phường Hội An Tây đạt 51,57%. Riêng xã đảo Tân Hiệp, tỉ lệ giải ngân mới đạt gần 37%.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, trong bốn địa phương, mới chỉ có phường Hội An đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 65%, xấp xỉ mức bình quân chung của các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, so với mục tiêu giải ngân 88% vào cuối tháng 10 theo yêu cầu của thành phố, tiến độ giải ngân của cả bốn địa phương vẫn còn thấp.

Đối với nguồn vốn kéo dài từ năm 2025, Sở Tài chính lưu ý phường Hội An Đông và Hội An Tây cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Trường hợp không giải ngân hết, phần vốn còn lại sẽ bị hủy và không được bố trí lại trong năm sau. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các địa phương có vốn kéo dài bị hủy phải tự cân đối nguồn vốn địa phương để tiếp tục thực hiện dự án.

Riêng nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, các địa phương đạt kết quả giải ngân khá tốt. Trong đó, phường Hội An và Hội An Tây đều đạt 100%, phường Hội An Đông đạt 87% và xã Tân Hiệp đạt 75%.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là những công trình còn khả năng giải ngân trong các tháng cuối năm.

Đồng thời, cần khẩn trương thực hiện trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án có tỉ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân sang các dự án khác có khả năng giải ngân tốt theo quy định.