Hội An: Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 27 năm ghi danh di sản

Một số hoạt động diễn ra tại Hội An dịp kỷ niệm

Đa dạng chuỗi hoạt động từ sân khấu ra phố

Chuỗi hoạt động mở đầu với chương trình “Đối thoại Á - Âu” vào 19 giờ các ngày 12-14.11 tại Rạp Hội An (47 Phan Châu Trinh). Trên đường Bạch Đằng, chương trình nghệ thuật đường phố “Dòng chảy di sản” diễn ra từ 16 đến 17 giờ các ngày 18, 20, 21, 23, 25 và 27.11. Công viên Kazik đón hai chương trình vào 19 giờ, gồm “Hoài phố - Những bài tình ca” ngày 21.11 và giao lưu nghệ thuật đường phố “Hội An - Góc phố dịu dàng” đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Giải việt dã truyền thống "Vì Di sản Văn hóa Thế giới Hội An" cũng sẽ được tổ chức ngày 23.11

Giải việt dã “Vì Di sản Văn hóa Thế giới Hội An” bắt đầu lúc 6 giờ 30 ngày 22.11 tại Công viên Hội An (số 2 Trần Hưng Đạo). Trong khu phố cổ, 18 giờ 30 tái hiện “Đêm Phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX”. Tối 23.11, lúc 19 giờ, trên sông Hoài sẽ diễn ra chương trình “Đêm Hoài Giang”.

Nhìn lại 27 năm ghi danh đô thị cổ

Ngày 4.12.1999, Đô thị cổ Hội An được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản thế giới.

Theo UNESCO, Hội An là một thương cảng Đông Nam Á được bảo tồn đặc biệt tốt, từng giao thương rộng rãi từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Mạng lưới đường phố, nhà gỗ, chợ, bến và công trình tín ngưỡng còn lưu dấu sự giao thoa giữa văn hóa bản địa với văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản và những ảnh hưởng từ châu Âu về sau.

UNESCO xác nhận Hội An được ghi danh Di sản thế giới năm 1999 và mô tả đây là một thương cảng Đông Nam Á được bảo tồn đặc biệt tốt, hoạt động từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại các bảo tàng ở Hội An từ ngày 23.11-23.12.2026

Dịp này, các bảo tàng tổ chức hoạt động giáo dục di sản trong học đường và cuộc thi ảnh, video “Di sản Hội An từ góc nhìn Bảo tàng” từ ngày 23.11 đến 5.12, kết hợp hình thức trực tuyến. Trưng bày “Không gian xưa” mở cửa từ ngày 23.11 đến 23.12 tại Bảo tàng Văn hóa Dân gian (33 Nguyễn Thái Học).

Sự kiện ra mắt hai ấn phẩm “Thương cảng Hội An thế kỷ XVI-XIX” và “Cẩm nang Hội An - Đô thị Di sản Sáng tạo” sẽ diễn ra vào ngày 27.11, cùng với đó, từ ngày 1-5.12, trưng bày văn khắc Hán Nôm tại đình Hội An (27 Lê Lợi) mở thêm một lối tiếp cận lịch sử phố Hội qua những di sản tư liệu.

Đèn lồng kể chuyện nghề thủ công

Với chủ đề “Hội An - Sắc màu di sản”, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An diễn ra từ ngày 3-6.12 tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và trên nhiều tuyến đường trong khu phố cổ. Đây cũng chính là điểm nhấn của chuỗi sự kiện kỷ niệm. Các không gian sắp đặt đèn lồng, cuộc diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” và chương trình biểu diễn “Sắc màu di sản” tạo nên những điểm hẹn trong bốn ngày lễ hội.

Du khách trải nghiệm làm đèn lồng tại Hội An

Triển lãm “Lịch sử đèn lồng Hội An” mở cửa từ 9-21 giờ hằng ngày tại đình Hội An, du khách cũng có thể trực tiếp làm đèn tại Quảng trường sông Hoài. Cuộc thi “Dệt ánh sáng” đưa họa tiết đèn lồng vào thiết kế thời trang, còn tọa đàm về nghề thủ công đặt câu chuyện gìn giữ kỹ thuật truyền thống trong mối liên hệ với sáng tạo đương đại.

Đây cũng là cách Hội An giới thiệu nghề thủ công địa phương trong vai trò thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.

Thêm phương tiện trao truyền Bài chòi

Ngày 7.12, tại bùng binh An Hội, chương trình kỷ niệm 9 năm Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7.12.2017 - 7.12.2026) sẽ diễn ra cùng lễ ra mắt Giáo trình điện tử truyền dạy Nghệ thuật Bài Chòi Hội An.

Chương trình kỷ niệm 9 năm Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ diễn ra vào ngày 7.12

Bài Chòi là loại hình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất và hội họa, với hai hình thức chính là chơi Bài Chòi và trình diễn Bài Chòi. Trong cuộc chơi, lời hô, hát của anh hiệu, chị hiệu gắn với những quân bài và sự tham gia của người chơi trên các chòi. UNESCO ghi nhận vai trò của nghệ nhân và gia đình trong việc truyền lại lời ca, kỹ năng diễn xướng và cách làm quân bài.

Việc ra mắt giáo trình điện tử vào đúng dịp kỷ niệm sẽ góp phần bổ sung một phương tiện truyền dạy cho loại hình vốn được trao truyền chủ yếu bằng lời và qua thực hành, từ gia đình đến câu lạc bộ, trường học.

Các hoạt động nghệ thuật định kỳ cũng sẽ được tổ chức tại các điểm trong khu phố cổ

Trong thời gian này, tại phố cổ sẽ có các chương trình định kỳ như hòa tấu nhạc cụ dân tộc tại 47 Phan Châu Trinh; ca múa nhạc dân gian vào thứ Tư tại Công viên Kazik; trình diễn “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian” tại vòng cung chùa Cầu.