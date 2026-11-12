Hội An mùa nước ngập qua góc nhìn khác lạ của du khách quốc tế

Dù thời tiết không thuận lợi, điểm đến Hội An, thành phố Đà Nẵng vẫn thu hút lượng lớn du khách quốc tế đến tham quan. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Giữa dòng nước phản chiếu sắc hoa giấy rực rỡ và những bức tường vàng cổ kính, nhịp sống thích nghi mộc mạc của người dân vẫn tiếp diễn qua từng vòng bánh xe lướt qua con phố ngập. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Dù nước ngập chạm thềm nhà, các hàng quán ven đường vẫn mở cửa đón khách, mang lại góc dừng chân tĩnh lặng để ngắm nhìn nhịp nước trôi qua khung cảnh rêu phong. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Du khách nước ngoài khám phá Hội An mùa nước ngập bằng xe đạp. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Hứng khởi trước khung cảnh độc đáo, du khách hân hoan ghi lại những khoảnh khắc vui tươi của gia đình giữa không gian ngập nước mang đậm dấu ấn thời gian. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, cha con du khách vui vẻ ghi lại bức ảnh selfie kỷ niệm ngay giữa lòng phố cổ mênh mông nước. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Du khách trải nghiệm đi xe trên con phố ngập nước. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Chiếc điện thoại trên tay du khách ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt dung dị, kết nối nhịp sống của người bản địa với lăng kính tò mò đầy thiện cảm của bạn bè quốc tế. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Nụ cười rạng rỡ của du khách trên chiếc xích lô vượt dòng nước ngập khép lại một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc tại phố cổ Hội An. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Trên những tuyến phố, các hoạt động, dịch vụ du lịch vẫn diễn ra bình thường để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Cuộc sống bình dị của người dân phố cổ vẫn tiếp diễn trong mùa nước nổi vì họ đã quen với hình ảnh này. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)