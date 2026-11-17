Ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I, với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 3-6/12 tại Quảng trường sông Hoài và phố cổ Hội An, với sự tham gia của 12 thành phố thuộc 8 quốc gia, gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Điểm nhấn là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật được sắp đặt tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số khu vực trong phố cổ.

Các tác phẩm đa dạng kiểu dáng, chất liệu, tái hiện lịch sử thương cảng Hội An cùng nét văn hóa đặc trưng của các địa phương quốc tế tham gia.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hà Nam

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 3/12, với nghi thức thắp sáng đèn lồng và các tiết mục nghệ thuật.

Đêm 4/12, chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” sẽ đưa những chiếc đèn lồng qua các tuyến phố đi bộ, tạo nên không gian lễ hội lung linh sắc màu.

Du khách còn có thể trải nghiệm làm đèn lồng cùng nghệ nhân, tham quan triển lãm lịch sử nghề đèn lồng, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật và tham gia các hoạt động nhiếp ảnh, thiết kế sáng tạo.

Các cụm đèn lồng dự kiến được trưng bày đến hết tết Nguyên tiêu năm 2027, phục vụ người dân và du khách.

Du khách quốc tế thích thú tạo dáng chụp ảnh giữa không gian đèn lồng rực rỡ sắc màu tại phố cổ Hội An. Ảnh: Hà Nam

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đèn lồng là biểu tượng văn hóa gắn với lịch sử đô thị cổ Hội An. Lễ hội không chỉ góp phần tôn vinh, quảng bá nghề truyền thống mà còn mở ra cơ hội kết nối nghệ nhân, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

“Đây cũng là dịp để thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với du lịch”, bà Thi nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố cho biết sẽ đánh giá hiệu quả tổ chức, nghiên cứu phát triển lễ hội thành sự kiện định kỳ, góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An và Đà Nẵng.