Ngày 17/11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 3-6/12 tại Quảng trường sông Hoài và phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) với sự tham gia của 12 thành phố thuộc 8 quốc gia gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Điểm nhấn là hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật được sắp đặt tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số khu vực trong phố cổ Hội An. Các tác phẩm đa dạng kiểu dáng, chất liệu, tái hiện lịch sử thương cảng Hội An cùng nét văn hóa đặc trưng của các địa phương quốc tế tham gia.

Đèn lồng là một trong những hình ảnh đặc trưng, gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, đèn lồng là một trong những hình ảnh đặc trưng, gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của đô thị cổ Hội An. Trải qua nhiều thế kỷ, nghề làm đèn lồng không chỉ lưu giữ kỹ thuật thủ công truyền thống mà còn kết tinh những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và dấu ấn giao lưu của một thương cảng quốc tế xưa. Ngày nay, đèn lồng trở thành một biểu tượng nhận diện văn hóa riêng có của Hội An, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến di sản đối với bạn bè và du khách quốc tế.

Việc tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 nhằm tôn vinh, lan tỏa các giá trị di sản, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển đô thị di sản sáng tạo Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026-2027, định hướng đến năm 2030. Đây cũng là hoạt động gắn với việc thực hiện các cam kết khi Hội An tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn trong năm, mà còn là cơ sở thực tiễn để thành phố đánh giá khả năng tổ chức, hiệu quả lan tỏa và nghiên cứu định hướng phát triển lễ hội trở thành sự kiện định kỳ; góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 3/12, với nghi thức thắp sáng đèn lồng và các tiết mục nghệ thuật.

Tối 4/12, chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” sẽ đưa những chiếc đèn lồng qua các tuyến phố đi bộ, tạo nên không gian lễ hội lung linh sắc màu. Những đoàn người mang theo đèn lồng sẽ di chuyển qua các tuyến phố đi bộ, đưa ánh sáng lan tỏa trong không gian kiến trúc cổ kính, tạo nên sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn đường phố và cảnh quan di sản.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, trình diễn, lễ hội còn tổ chức “Triển lãm lịch sử nghề đèn lồng” tại đình Hội An, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề qua các thế hệ. Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng” cũng mở ra cơ hội để các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia tiếp cận, khai thác những góc nhìn mới về vẻ đẹp văn hóa, kiến trúc và con người phố cổ.

Đặc biệt, cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” được tổ chức với mục tiêu kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo, cùng tìm kiếm những hướng đi mới cho nghề làm đèn lồng.

Các cụm đèn lồng dự kiến được trưng bày đến hết tết Nguyên tiêu năm 2027, phục vụ người dân và du khách.