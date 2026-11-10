Hội An làm mới trải nghiệm di sản dịp cuối năm

Không gian hô hát bài chòi tại Hội An. Ảnh: HUỲNH VĂN TRUYỀN

Các sự kiện góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, đưa giá trị di sản đến gần hơn với du khách và cộng đồng. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là kết nối không gian bảo tàng, phố cổ, nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật biểu diễn, tạo thêm những trải nghiệm cho du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 23/11 đến 23/12, tại Bảo tàng Văn hóa dân gian Hội An (33 Nguyễn Thái Học) sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Không gian xưa”, giới thiệu những giá trị văn hóa gắn với đời sống cư dân phố Hội. Cạnh đó, chương trình giới thiệu hai ấn phẩm “Thương cảng Hội An thế kỷ 16-19” và “Cẩm nang Hội An - Đô thị di sản sáng tạo” nhằm bổ sung nguồn tư liệu nghiên cứu, quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Hội An.

Trên tuyến đường Bạch Đằng, từ ngày 18/11, chương trình nghệ thuật đường phố “Dòng chảy di sản” diễn ra, bên cạnh những chương trình nghệ thuật như “Hoài phố - Những bài tình ca”, “Hội An - Góc phố dịu dàng” tại Công viên Kazik và “Đêm Hoài giang” trên sông Hoài tiếp tục làm phong phú hoạt động văn hóa về đêm.

Một trong những sự kiện nổi bật là Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026, diễn ra từ ngày 3-6/12 tại Quảng trường Sông Hoài, Vườn tượng An Hội và các tuyến phố cổ. Với chủ đề “Hội An - Sắc màu di sản”, lễ hội tổ chức các hoạt động trưng bày, trải nghiệm chế tác đèn lồng và giao lưu nghệ thuật, tạo cơ hội để du khách trực tiếp tìm hiểu nghề thủ công truyền thống.

Bên cạnh phục vụ khách du lịch, chuỗi sự kiện còn chú trọng giáo dục di sản cho thế hệ trẻ. Từ ngày 23/11 đến 5/12, các hoạt động giáo dục di sản trong học đường, cuộc thi ảnh và video “Di sản Hội An từ góc nhìn bảo tàng”; chương trình “Lớp học di sản”, cho đến các hoạt động tôn vinh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, Việt Nam kết hợp ra mắt giáo trình điện tử truyền dạy Nghệ thuật bài chòi Hội An được triển khai.

Từ những không gian trưng bày đến các hoạt động nghệ thuật trên phố, Hội An đang mở rộng cách tiếp cận di sản, hướng đến chuyển những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ thành trải nghiệm sống động, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng.