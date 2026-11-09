Hội An làm mới sản phẩm, siết quản lý để hút khách dịp cuối năm

Làm mới sản phẩm từ chiều sâu di sản

Mặc dù thời tiết những ngày qua diễn biến không thuận lợi, miền Trung liên tiếp xuất hiện các cảnh báo mưa lớn, lũ trên diện rộng, nhưng những ngày đầu tháng 11, phố cổ Hội An vẫn duy trì nhịp sống thường nhật. Dưới những mái ngói rêu phong, dòng người vẫn qua lại trên các tuyến phố nhỏ, những cửa hiệu đèn lồng, hàng quán và điểm tham quan vẫn mở cửa đón khách. Tuy nhiên, sau những phản ánh về tình trạng vắng khách tại một số thời điểm, bài toán duy trì sức hút, làm mới sản phẩm và tạo thêm động lực cho hoạt động du lịch Hội An đang đặt ra cấp thiết hơn.

Không gian phố cổ Hội An được làm mới bằng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và lễ hội phục vụ du khách.

Thông qua chuỗi sự kiện liên tiếp trong tháng 11 và 12, Hội An kỳ vọng tạo thêm động lực phục hồi, phát triển du lịch và thu hút du khách trở lại.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm thị trường khách mới, đồng thời tăng cường truyền thông, quảng bá về thời tiết và các sản phẩm du lịch mới tại Hội An. Qua đó, cung cấp thông tin về điểm đến, tạo sự an tâm cho du khách và các đơn vị lữ hành, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trong thời gian tới.

Cụ thể, từ ngày 20/11 đến 6/12, Hội An sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội hướng đến kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, 40 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An, 555 năm danh xưng Quảng Nam và 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới.

Mở đầu chuỗi hoạt động, từ ngày 20/11 đến 5/12, chương trình kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với chủ đề “Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An - 40 năm xây dựng và phát triển” sẽ diễn ra tại phường Hội An. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 40 năm bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn giới thiệu những thành quả, dấu ấn trong công tác gìn giữ và phát triển đô thị cổ.

Nhiều hoạt động đáng chú ý sẽ được tổ chức như hội thảo quốc gia “Đô thị thương cảng Hội An, xứ Quảng trong hành trình 555 năm danh xưng Quảng”; trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản Văn hóa thế giới Hội An; giới thiệu văn khắc Hán Nôm Hội An và chuyên đề “Không gian xưa”. Dịp này, thành phố cũng tổ chức khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà Lao Hội An và lễ kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản Văn hóa thế giới.

Điểm nhấn tiếp theo là Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An với chủ đề “Hội An - Sắc màu Di sản”, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ.

Hướng đến tôn vinh nghề làm đèn lồng truyền thống, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và mở rộng không gian sáng tạo văn hóa, lễ hội dự kiến có nhiều hoạt động như sắp đặt nghệ thuật đèn lồng, triển lãm “Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh”, workshop hướng dẫn chế tác đèn lồng, chương trình biểu diễn “Sắc màu di sản” và hoạt động “Minh đăng dạ hành”.

Không gian trải nghiệm, giao lưu sáng tạo và ẩm thực cũng được tổ chức, tạo thêm điểm dừng chân cho du khách. Đáng chú ý, tọa đàm “Nghề thủ công Hội An trong diễn trình hội nhập và sáng tạo” sẽ mở ra những trao đổi về hướng bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

"Điều đáng kỳ vọng là các hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lễ hội theo mùa mà còn có thể tạo ra sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật, nghề thủ công và hoạt động kinh doanh du lịch. Từ một chiếc đèn lồng, một sản phẩm thủ công đến câu chuyện về nghề truyền thống, mỗi trải nghiệm nếu được tổ chức bài bản đều có thể trở thành một phần trong hành trình khám phá Hội An của du khách", lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chia sẻ thêm.

Hút khách bằng chất lượng dịch vụ và môi trường du lịch an toàn

“Nếu chuỗi lễ hội, sự kiện là cách tạo thêm sức hút cho điểm đến thì chất lượng phục vụ và môi trường du lịch chính là những yếu tố quyết định trải nghiệm của du khách” - đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tại buổi làm việc với UBND các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp vào cuối tháng 10 vừa qua về tình hình phát triển du lịch và giải ngân vốn đầu tư công.

Công an phường Hội An phối hợp lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Đà Nẵng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông qua địa bàn.

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các địa phương lấy văn hóa, di sản làm nền tảng để định vị lại các sản phẩm du lịch cốt lõi, đồng thời phát triển sản phẩm mới có câu chuyện và trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và tăng sức cạnh tranh cho điểm đến.

“Định vị lại các sản phẩm cốt lõi, xây dựng các sản phẩm mới có câu chuyện và trải nghiệm văn hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong bối cảnh cạnh tranh các điểm đến ngày càng gay gắt”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Cùng với đổi mới sản phẩm, thành phố yêu cầu tăng cường quản lý tại các khu vực đông khách, tuyến phố đi bộ, điểm tham quan và không gian công cộng; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm về ANTT, TTATGT, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Cùng với đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Hội An chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi và tạo sự an tâm cho du khách.

Đáng chú ý, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu kiên quyết chấn chỉnh tình trạng đeo bám, chèo kéo, tranh giành khách, bán hàng rong, ăn xin trá hình tại khu phố cổ Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu và các điểm tham quan. Những điểm trông giữ xe tự phát, thu tiền trái quy định cũng phải được rà soát, xử lý. Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm, thành phố yêu cầu kiểm tra, đo đạc tiếng ồn, xử phạt các quán bar, pub vi phạm quy chuẩn âm thanh sau 22 giờ.

Một yêu cầu cụ thể được đặt ra: Các phường, xã phải công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách, bảo đảm thời hạn xử lý trong vòng 24 giờ. Đồng thời, triển khai các bảng mã QR tại quầy vé, nhà cổ, hội quán và điểm tham quan để du khách trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ. Đây được xem là kênh giám sát trực tiếp, giúp chính quyền kịp thời nắm bắt những bất cập phát sinh từ thực tế, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các phường Hội An Đông, Hội An và Hội An Tây đã công khai hai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về tình trạng chèo kéo khách, gây áp lực mua hàng, thông tin không rõ ràng về giá và trông giữ phương tiện. Việc các địa phương từng bước thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh công khai không chỉ tạo điều kiện để du khách bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn đặt ra yêu cầu đối với chính quyền cơ sở trong việc tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin kịp thời, thực chất.

Cùng với đó, các địa phương phải rà soát, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh công cộng, nghiên cứu bổ sung ghế nghỉ chân tại những vị trí phù hợp trong khu phố cổ; tiếp tục triển khai Đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử và nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ di sản.

Trách nhiệm quản lý cũng được phân công cụ thể cho các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công Thương; Xây dựng. Đối với Công an TP Đà Nẵng, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi gây mất an ninh, trật tự, nhất là tại những khu vực tập trung đông khách vào giờ cao điểm.

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy cho du khách tại Hội An

Trước nhu cầu đi lại, tham quan bằng đường thủy của du khách dịp cuối năm, Công an phường Hội An đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an TP Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến sông, bến thủy nội địa, tập trung phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách.

Các lực lượng chủ động rà soát những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, kiểm tra hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách du lịch, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm. Trong đó, chú trọng các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh, không chở quá số người quy định và không sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và người dân ven sông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Việc tăng cường phối hợp liên ngành không chỉ góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy mà còn hướng đến bảo đảm an toàn cho du khách, giữ gìn hình ảnh điểm đến Hội An thân thiện, an toàn.