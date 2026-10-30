Hội An Đông triển khai chiến dịch hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn

Thực hành trực tiếp trên sa hình dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên Công an phường.

Chương trình thu hút 60 giáo viên và 1.031 học sinh nhà trường tham gia. Tại đây, cán bộ Công an phường đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe mô- tô, xe gắn máy thông qua hình ảnh, video minh họa và các tình huống thực tế.

Bên cạnh phần tuyên truyền lý thuyết, người tham gia còn được thực hành trực tiếp trên sa hình dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên Công an phường.Dịp này, Công an phường Hội An Đông còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe bằng giấy sang thẻ nhựa PET, góp phần tạo thuận lợi trong quá trình quản lý, sử dụng giấy phép lái xe và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Theo kế hoạch, sau điểm triển khai tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, chiến dịch sẽ tiếp tục được tổ chức tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và các nhóm đối tượng trên địa bàn phường.