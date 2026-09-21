Hội An Đông tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm an toàn giao thông

Công an phường Hội An Đông kiểm tra tại khu vực để xe trong nhà trường.

Theo đó, Công an phường đã chỉ đạo các tổ công tác đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng HS. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT; hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn; nhận diện các tình huống nguy hiểm thường gặp khi tham gia giao thông. Qua đó, giúp HS nâng cao hiểu biết pháp luật, hình thành thói quen chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường Hội An Đông tăng cường kiểm tra tại các khu vực để xe trong và ngoài nhà trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp HS sử dụng phương tiện không đúng độ tuổi, phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết cấu, độ chế hoặc không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Qua công tác kiểm tra trong ngày 17-9, Công an phường Hội An Đông phát hiện 7 trường hợp HS sử dụng phương tiện không phù hợp với lứa tuổi. Công an phường đã phối hợp với nhà trường xác minh, thông báo và mời phụ huynh, HS đến làm việc để tuyên truyền, giáo dục, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng đề nghị đội ngũ giáo viên, nhà trường nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức cho HS ký cam kết không sử dụng phương tiện không phù hợp với lứa tuổi, đồng thời kịp thời trao đổi thông tin với lực lượng Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Việc tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh cho học sinh trên địa bàn.