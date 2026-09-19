Hội An Đông định hình 3 không gian du lịch, hướng tới điểm đến xanh

Theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10.9.2026, Hội An Đông xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái và cảnh quan.

Khám phá rừng dừa nước Bảy Mẫu, Cẩm Thanh

Đề án nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển du lịch với bảo tồn hệ sinh thái rừng dừa nước, rừng ngập mặn, cảnh quan nông nghiệp, sông, biển; kiểm soát hợp lý mật độ xây dựng, tầng cao, hình thái kiến trúc và bảo đảm hành lang tiếp cận công cộng đối với biển, sông, mặt nước.

Hội An Đông được định hướng trở thành không gian du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng, kết nối với các xã, phường thuộc thành phố Hội An trước đây và chuỗi du lịch của thành phố Đà Nẵng; qua đó phân bổ hợp lý dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng giá trị gia tăng từ hoạt động du lịch.

Đến năm 2030, địa phương đặt mục tiêu trở thành điểm đến du lịch bền vững, thân thiện, xanh và có trách nhiệm; là không gian du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng có vai trò quan trọng đối với du lịch thành phố Đà Nẵng, góp phần định hình phường theo hướng “Sinh thái - Văn hóa - Du lịch - Sáng tạo”.

Đến năm 2035, Hội An Đông hướng tới hình thành điểm đến du lịch xanh có năng lực quản trị chuyên nghiệp, phát triển dựa trên chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kinh tế và lợi ích của cộng đồng.

Xưởng thủ công mỹ nghệ Taboo của nghệ nhân Võ Tấn Tân với các sản phẩm thủ công từ tre, dừa tại Cẩm Thanh

Các chỉ tiêu đến năm 2030 được xác định khá cụ thể. Du lịch phấn đấu đóng góp trên 70% tổng giá trị sản xuất của phường; thu nhập bình quân của lao động trong lĩnh vực du lịch đạt tối thiểu 16 triệu đồng/người/tháng, nhóm lao động chất lượng cao khoảng 18-20 triệu đồng/người/tháng.

Số ngày lưu trú bình quân được đặt mục tiêu tăng lên trên 2-2,5 ngày/khách. 100% tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch mới cam kết thực hiện lộ trình đáp ứng Tiêu chí du lịch xanh của thành phố; phấn đấu có khoảng 25 tổ chức, cơ sở lưu trú và nhà hàng đạt chuẩn Tiêu chí du lịch xanh.

Đến năm 2035, du lịch tiếp tục duy trì mức đóng góp trên 70% tổng giá trị sản xuất toàn phường; thời gian lưu trú bình quân phấn đấu tăng lên trên 2,3-2,6 ngày/khách và có 50 tổ chức, cơ sở lưu trú và nhà hàng đạt chuẩn Tiêu chí du lịch xanh.

Vẻ đẹp làng Cẩm Thanh

Một nội dung đáng chú ý của Đề án là định hình 3 không gian phát triển du lịch trọng điểm.

Cửa Đại được xác định là không gian du lịch biển xanh, dịch vụ du lịch chất lượng cao và đầu mối kết nối du lịch đường thủy với Cù Lao Chàm; đồng thời nghiên cứu phát triển các hoạt động kinh tế đêm phù hợp, gắn với tuyến đi bộ, ẩm thực và dịch vụ du lịch.

Rừng dừa Bảy Mẫu - Cẩm Thanh phát triển du lịch sinh thái sông nước, cộng đồng, văn hóa - lịch sử và nông nghiệp sinh thái; ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái rừng dừa nước, kiểm soát sức chứa, tiếng ồn và chất lượng môi trường.

Không gian Thanh Đông - Cẩm Châu (An Mỹ cũ) được định hướng phát triển du lịch nông nghiệp, cộng đồng, ẩm thực, xe đạp, giáo dục sinh thái và nghỉ dưỡng chậm; gắn với nông nghiệp sạch, tuần hoàn, giảm phát thải và bảo vệ cảnh quan đồng ruộng, vườn rau, làng quê.

Trên nền ba không gian này, địa phương sẽ phát triển các nhóm sản phẩm gồm du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa - lịch sử, nông nghiệp, biển, đường thủy, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Các tuyến, chương trình liên kết sẽ kết nối Phố cổ Hội An, Cửa Đại, Rừng dừa Bảy Mẫu - Cẩm Thanh, Cẩm Châu, Thanh Đông, Cù Lao Chàm và các điểm đến liên quan. Đến năm 2030, Hội An Đông đặt mục tiêu xây dựng và vận hành các tuyến 1/2 ngày, 1 ngày và 2 ngày 1 đêm.

Du khách trải nghiệm khám phá Cẩm Thanh trên những chiếc thúng chai

Đề án cũng đặt mục tiêu 100% cán bộ, lực lượng an toàn và người bơi thúng chai được bồi dưỡng, tập huấn định kỳ; ít nhất 70% lao động trực tiếp tham gia các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng số; giảm ít nhất 50% sản phẩm nhựa dùng một lần tại các điểm du lịch, sự kiện và cơ sở tham gia chương trình.

Cùng với phát triển sản phẩm, Hội An Đông sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu du lịch, ứng dụng bản đồ số, mã QR và các nền tảng số trong quảng bá điểm đến, cung cấp thông tin và tiếp nhận phản ánh của du khách.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án được khái toán 77,1 tỉ đồng, gồm 39,6 tỉ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; 13,2 tỉ đồng nguồn đầu tư phát triển của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; và 24,3 tỉ đồng từ nguồn chi thường xuyên ngân sách phường cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác.