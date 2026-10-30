Hội An công bố đường dây nóng hỗ trợ du khách

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo đó, người dân, du khách có thể phản ánh qua hai số điện thoại hoặc zalo: 0935.614048 và 0905.264566. Đầu mối tiếp nhận là ông Trần Thanh Hải và ông Nguyễn Đức Hùng, Đội kiểm tra liên ngành về các lĩnh vực văn hóa - xã hội phường Hội An. Ngoài ra, phản ánh có thể gửi qua hộp thư góp ý trên TAMMI OA “UBND phường Hội An”, tại mục “Phản ánh - kiến nghị”.

Các nội dung tiếp nhận tập trung vào tình trạng chèo kéo, đeo bám, tranh giành khách; bán hàng, cung cấp dịch vụ không đúng giá niêm yết; trông giữ phương tiện, bán hàng rong, lấn chiếm không gian công cộng; vệ sinh môi trường, trật tự, cảnh quan tại các tuyến phố, điểm tham quan.

Phường cũng tiếp nhận phản ánh về biển hiệu, quảng cáo, âm thanh, ánh sáng và các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu không phù hợp quy định.

Để phục vụ kiểm tra, xác minh, người phản ánh cần cung cấp nội dung sự việc, thời gian, địa điểm, tên cơ sở hoặc cá nhân liên quan; khuyến khích gửi kèm hình ảnh, video, hóa đơn, chứng từ và thông tin liên hệ.

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp về tình hình phát triển du lịch và giải ngân vốn đầu tư công sáng 28/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các phường, xã công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách, bảo đảm thời hạn xử lý trong vòng 24 giờ.

Đồng thời, phối hợp triển khai các bảng mã QR tại quầy vé, nhà cổ, hội quán và điểm tham quan để du khách trực tiếp đánh giá chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ.