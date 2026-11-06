Hội An chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng quốc tế 2026

Lấy ý kiến về phương án bố trí các cụm đèn

Tại buổi lấy ý kiến ngày 5.11, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tống Quốc Hưng cho biết các đơn vị từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 20 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đèn lồng ở Hội An và các địa phương trong nước đã đăng ký tham gia lễ hội.

Theo ban tổ chức, nhiều đơn vị đăng ký mang đến những mẫu đèn lồng có kích thước lớn để trưng bày trong và quanh khu phố cổ. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có nhiều đội tham gia, giới thiệu các mẫu đèn gắn với truyền thống của từng nước.

Phối cảnh không gian trưng bày đèn lồng dự kiến tại Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Hội An 2026

Theo sơ đồ bố trí giới thiệu tại buổi lấy ý kiến, các cụm đèn dự kiến trải từ Quảng trường sông Hoài, qua Chùa Cầu đến các tuyến phố và Vườn tượng An Hội. Quảng trường dự kiến đặt các cụm “Hành trình di sản”, “Bến tái sinh” và “Thuyền Trăng”.

Riêng “Thuyền Trăng” có đèn chính cao 6m, đường kính 4m, kết hợp đất nung Thanh Hà với tre, tầm vông và dây thừng. Gần Chùa Cầu là hai cụm “Rồng thời Lý” và “Em bé Hội An”, còn cụm “Liên hoa đăng” dự kiến đặt gần cổng chùa Bà Mụ.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phương án có hai cụm đèn Nhật Bản do Công ty Takara hỗ trợ và 40 đèn lồng do Đại học Shimane dự kiến bố trí. Vườn tượng An Hội là nơi tập trung nhiều cụm quốc tế. Sơ đồ dự kiến treo 500 đèn của đoàn Jinju (Hàn Quốc), cùng các cụm trưng bày của Singapore, Luang Prabang (Lào), Chiang Mai (Thái Lan) và các đoàn khác.

Nghề làm đèn lồng Hội An. Ảnh:Visit HA

Theo Ban tổ chức, lễ hội sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Riêng kỳ này, sau khi chương trình chính khép lại ngày 6.12, không gian trưng bày đèn lồng nghệ thuật dự kiến tiếp tục phục vụ người dân và du khách đến hết Tết Nguyên tiêu Đinh Mùi 2027.

Xem triển lãm và thử làm đèn lồng ở phố cổ

Lễ hội tôn vinh nghề làm đèn lồng và tạo dịp để nghệ nhân, nhà thiết kế Hội An giao lưu với các đoàn trong và ngoài nước. Những hoạt động kết hợp kỹ thuật thủ công với thiết kế đương đại cũng giới thiệu Hội An trong vai trò thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Workshop “Khám phá kỹ thuật làm đèn lồng Neputa (Nhật Bản) và thực hành bản địa” tổ chức ngày 27.10 với sự tham gia của điêu khắc gia Đàm Đăng Lại cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Hội An

Trong bốn ngày lễ hội, triển lãm “Lịch sử đèn lồng Hội An” mở cửa từ 9h đến 21h tại Đình Hội An, số 27 Lê Lợi. Cùng khung giờ, du khách có thể xem các tác phẩm sắp đặt đèn lồng tại Vườn tượng An Hội và khu phố cổ. Từ 16h đến 21h, Quảng trường sông Hoài có khu trải nghiệm chế tác đèn lồng và triển lãm, giao lưu nhiếp ảnh “Ấn tượng đèn lồng Hội An”.

Một số hoạt động sẽ diễn ra tại lễ hội

Cũng từ 16h đến 21h hằng ngày, Vườn tượng An Hội giới thiệu các sản phẩm OCOP Đà Nẵng, còn Đảo Ký Ức Hội An tổ chức hoạt động “Thương cảng Faifo – Vạn dặm hội tụ”. Cuộc thi thiết kế họa tiết đèn lồng và ứng dụng thời trang “Dệt ánh sáng” diễn ra xuyên suốt lễ hội tại khu phố cổ.

Thông tin về cuộc thi ảnh

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng phát động, mời tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật “Ấn tượng đèn lồng Hội An” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An và Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên ở trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi có thể ghi lại các công đoạn làm đèn, cảnh hoa đăng trên sông Hoài hoặc hình ảnh đèn lồng trong kiến trúc và sinh hoạt thường ngày của phố Hội. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, gồm ảnh đơn hoặc bộ từ 6 đến 8 ảnh. Ảnh dự thi phải được chụp từ ngày 1.1.2023 đến hết hạn nhận bài.

Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 25.11.2026 qua email denlonghoian2026@gmail.com. Cuộc thi có hai giải nhất, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, dành cho ảnh đơn và ảnh bộ. Lễ trao giải dự kiến diễn ra trong chương trình bế mạc tại Quảng trường sông Hoài.

Lịch hoạt động chính từ ngày 3 đến 6.12: Ngày 3.12. Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h tại Quảng trường sông Hoài. Ngày 4.12. Lúc 14h, tọa đàm “Nghề thủ công Hội An trong tiến trình hội nhập và sáng tạo” diễn ra tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, số 10B Trần Hưng Đạo. Lúc 18h30, đoàn diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” rước đèn qua khu phố cổ. Ngày 5.12. Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Sắc màu di sản” diễn ra lúc 19h tại Quảng trường sông Hoài. Ngày 6.12. Lễ bế mạc diễn ra lúc 19h tại Quảng trường sông Hoài.