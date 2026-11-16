Hồi âm: Về thắc mắc của công dân Đặng Xuân Nam

Về đề nghị Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì

Tại khoản 1 Điều 57 Văn bản hợp nhất số 115/VBHN-VPQH Luật Thi đua, khen thưởng quy định: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang để tặng hoặc truy tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nội dung làm việc của Ban CHQS xã Kiến Đức với ông Đặng Xuân Nam.

Tại điểm b khoản 2 Điều 57 nêu trên quy định: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm. Tại điểm c khoản 2 điều này quy định: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm.

Ngày 10-1-2026, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn số 639/BCH-CT về đề nghị khen thưởng niên hạn năm 2026, thời gian nộp hồ sơ về Bộ CHQS tỉnh trước ngày 8-2-2026.

Theo đơn của ông Đặng Xuân Nam, ông nhập ngũ tháng 6-1974, chuyển ngành tháng 2-1987, tổng thời gian công tác trong Quân đội là 12 năm 6 tháng. Đối chiếu với quy định và hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng, ông Nam không đủ điều kiện đề nghị Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì, chỉ đủ điều kiện đề nghị Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba (thời gian công tác liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm).

Về kiến nghị của ông Đặng Xuân Nam

Qua nắm bắt thông tin tại Ban CHQS xã Kiến Đức, nội dung thắc mắc của ông Đặng Xuân Nam là chưa hoàn toàn chính xác. Ban CHQS xã Kiến Đức không trả lời: “Hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cấp Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho quân nhân đã chuyển ngành” như nội dung kiến nghị của ông Đặng Xuân Nam gửi Báo Quân đội nhân dân. Tháng 5-2026, ông Nam có đến Ban CHQS xã Kiến Đức và đơn vị đã trao đổi trực tiếp, thông báo khi nào tiếp tục có hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng niên hạn sẽ liên hệ với ông để thực hiện quyền lợi của mình (có biên bản làm việc của Ban CHQS xã Kiến Đức).

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã có công văn chỉ đạo Ban CHQS xã Kiến Đức liên hệ với ông Đặng Xuân Nam để tiếp tục hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục, cách thức đề nghị Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân theo luật định.