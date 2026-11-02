Hồi âm: Về chế độ, chính sách đối với ông Lỗ Văn Miên

Về chế độ, chính sách

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và các văn bản hướng dẫn thực hiện:

- Quân nhân nhập ngũ sau ngày 30-4-1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã xuất ngũ về địa phương, nếu đủ điều kiện theo quy định thì thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định.

- Ông Lỗ Văn Miên có thời gian phục vụ tại Trung đoàn 124, Sư đoàn 345, Quân khu 2 từ tháng 7-1980 đến tháng 4-1985. Nếu xác định được ông có thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc theo quy định, thân nhân của ông được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần (trường hợp ông chưa được hưởng) và chế độ mai táng phí. Việc xác định đối tượng, điều kiện hưởng phải căn cứ vào hồ sơ, giấy tờ liên quan và kết quả xét duyệt, thẩm định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ quy định nêu trên, hiện tại ông Miên chưa được công nhận là đối tượng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nên thân nhân chưa được hưởng chế độ mai táng phí.

Về nơi lập hồ sơ và thẩm quyền giải quyết

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 103/2025/TT-BQP ngày 26-9-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên tịch, thông tư, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách thì đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) khi đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg có trách nhiệm làm bản khai theo quy định (mẫu 1B hoặc 1C); nộp cho hội đồng chính sách xã nơi thường trú các giấy tờ sau: Một bản khai; một hoặc một số giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

Vì vậy, để được xem xét, giải quyết, đề nghị gia đình bà Hồ Thị Thảo lập hồ sơ, nộp tại UBND xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk (qua Ban CHQS xã Cư Pui) để được hướng dẫn, xét duyệt.

Về việc đề nghị Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin

Ông Lỗ Văn Miên nhập ngũ tại địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ, nên việc Ban CHQS xã Cư Pui hướng dẫn gia đình đề nghị Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ cung cấp thông tin nhập ngũ để làm căn cứ xác minh là phù hợp.

Qua tra cứu, hồ sơ, tài liệu lưu trữ về quân nhân nhập ngũ, xuất ngũ của huyện Thanh Sơn (cũ) đã bị hư hỏng do ảnh hưởng của lũ lụt, hiện không còn lưu giữ được. Vì vậy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ không có tài liệu gốc để cấp, xác nhận thông tin nhập ngũ, xuất ngũ của ông Lỗ Văn Miên.