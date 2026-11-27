Theo báo mới đây của UBND phường Song Liễu, thực hiện văn bản của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh và Sở VHTTDL TP. Bắc Ninh, theo phân cấp quản lý di tích, chính quyền phường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ hiện trường khai quật khảo cổ thuyền cổ Bắc Ninh.

Sau khi Báo Văn Hóa phản ánh, chính quyền địa phương đã giao các bộ phận liên quan tiến hành cắt dọn cây cỏ, căng dây, cắm biển và tăng cường công tác bảo vệ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Công an phường và tổ dân phố phối hợp trông coi, kiểm soát khu vực, phòng ngừa hành vi xâm phạm; đồng thời báo cáo, phối hợp với cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn; giao Phòng Văn hóa - Xã hội làm đầu mối tham mưu, theo dõi công tác bảo vệ và phối hợp với cơ quan chuyên môn về di sản văn hóa.

Công an phường chủ trì tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức trông coi, tuần tra, kiểm soát khu vực. Tổ dân phố Hà Mãn phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động người dân và kịp thời thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao phối hợp rà soát hiện trạng, tham mưu các điều kiện về hạ tầng phục vụ bảo vệ.

Công tác bố trí lực lượng bảo vệ, Công an phường là lực lượng nòng cốt, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức trông coi, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hành vi xâm nhập trái phép, đào bới, lấy cắp hoặc tác động làm thay đổi hiện trạng.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp thực hiện nhiệm vụ trực, tuần tra; ghi nhận tình hình, bàn giao ca và báo cáo Công an phường khi phát sinh vụ việc. Tổ dân phố Hà Mãn phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình trong nhân dân và hỗ trợ lực lượng chức năng khi cần thiết.

Theo phương án bảo vệ đã xây dựng, dự kiến duy trì trực 24/24h, bố trí 4 người/ca; Công an phường phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức thực hiện, tổ dân phố hỗ trợ trông coi và nắm tình hình tại địa bàn. Việc bố trí cụ thể thực hiện theo điều kiện lực lượng và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự.

Cũng theo UBND phường Song Liễu, về công tác bảo vệ hiện trạng và phòng ngừa nguy cơ xâm hại, UBND phường chỉ đạo các lực lượng duy trì việc trông coi, kiểm soát khu vực; tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tự ý đào bới, khai quật, lấy mẫu, di chuyển, vệ sinh hoặc sử dụng hóa chất, vật liệu để xử lý trực tiếp thuyền cổ, dấu tích và hiện vật khi chưa có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

Các lực lượng được yêu cầu chú ý phát hiện nguy cơ ảnh hưởng do mưa bão, ngập úng, sạt lở và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân; kịp thời báo cáo UBND phường và cơ quan chuyên môn để phối hợp xử lý.

UBND phường đã rà soát nhu cầu về hàng rào, biển cảnh báo, camera giám sát, chiếu sáng và vị trí trực bảo vệ; đồng thời dự kiến nhu cầu kinh phí để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Các hạng mục chỉ triển khai sau khi được chấp thuận, hoàn thành thủ tục theo quy định và bảo đảm không ảnh hưởng đến địa điểm khảo cổ.

Bên cạnh đó, UBND phường Song Liễu cũng nêu ra một số khó khăn, hạn chế như địa phương không có cán bộ chuyên môn sâu về khảo cổ học và bảo quản hiện vật nên việc xử lý các vấn đề chuyên ngành phải phụ thuộc vào hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Công tác bảo vệ thường xuyên, liên tục cần nhân lực và kinh phí; trong khi các điều kiện về hàng rào, biển cảnh báo, camera, chiếu sáng và vị trí trực bảo vệ chưa được đầu tư đồng bộ. Việc xác định giá trị và phương án bảo quản thuyền cổ cần tiếp tục được cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND phường Song Liễu cho biết tiếp tục duy trì công tác trông coi, bảo vệ hiện trạng; giao Công an phường chủ trì phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tổ dân phố Hà Mãn tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo hành vi xâm hại.

Giao Phòng Văn hóa - Xã hội làm đầu mối tham mưu UBND phường phối hợp với Sở VHTTDL và cơ quan chuyên môn trong khảo sát, nghiên cứu, đánh giá và đề xuất phương án bảo quản, bảo vệ lâu dài.

Tiếp tục rà soát, đề xuất các điều kiện cần thiết như hàng rào, biển cảnh báo, camera, chiếu sáng và vị trí trực bảo vệ. Việc lắp đặt, xây dựng chỉ thực hiện khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và bảo đảm không tác động đến địa điểm khảo cổ.

Chính quyền phường đề nghị UBND TP. Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo, xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương thực hiện các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bảo vệ địa điểm trước mắt và lâu dài theo quy định. Đề nghị Sở VHTTDL hướng dẫn chuyên môn về phạm vi, biện pháp bảo vệ; phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án bảo quản phù hợp.

Đề nghị Ban Quản lý Di tích Bắc Ninh tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chuyên môn trong việc khảo sát, nghiên cứu, ghi nhận hiện trạng, lập hồ sơ khoa học và hướng dẫn biện pháp bảo quản thuyền cổ, các dấu tích, hiện vật có liên quan.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Bắc Ninh cho biết, ngay sau phản ánh của Báo Văn Hóa, Sở đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn phối hợp với chính quyền sở tại tiến hành kiểm tra hiện trường; tổ chức làm sạch cây cỏ bên trong, ngoài hố khai quật; căng dây, cắm biển bảo vệ di tích.

Hiện nay UBND phường Song Liễu đã có báo cáo “Kết quả thực hiện công tác bảo vệ địa điểm phát hiện thuyền cổ tại tổ dân phố Hà Mãn”. Trên tinh thần này, Sở sẽ giao các bộ phận chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành một số biện pháp cần thiết, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định để bảo vệ, bảo tồn hố khai quật thuyền cổ Bắc Ninh. “Tăng cường quản lý, bảo vệ an toàn hiện trường khai quật thuyền cổ Bắc Ninh là một trong những ưu tiên hiện nay, một lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Bắc Ninh cho biết.