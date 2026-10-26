Hồi âm: Đồng chí Lê Văn Phượng được hưởng chế độ độc hại

Đối với trường hợp của đồng chí Lê Văn Phượng, theo hồ sơ bảo hiểm xã hội, từ tháng 5-2000 đến tháng 9-2023 công tác tại Đại đội Sửa chữa tổng hợp 23, Sư đoàn 2, Quân khu 5 (chức danh thợ sửa chữa súng, pháo). Theo quy định tại khoản 1, Mục IX-Danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 6-9-1996 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) thì đồng chí Lê Văn Phượng thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo Nghị định số 151/2016/NĐ-CP.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Quân khu 5 theo đúng quy định. Đến thời điểm hiện tại, Quân khu 5 đã xét duyệt hồ sơ và phiếu thanh toán chế độ trợ cấp của đồng chí Lê Văn Phượng, đã gửi về Bộ CHQS tỉnh Gia Lai (Phiếu thanh toán số 865/QĐ-TC ngày 25-9-2026).