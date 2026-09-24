Hồi âm bài viết 'Nghịch lý phường Yên Nghĩa: Có đất, có 'sổ đỏ' nhưng quyền lợi vẫn bị 'đóng băng'' Nghiên cứu quy định và thực tế sử dụng đất để có phương án giải quyết

Theo đó, ngày 16-9-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có Văn bản số 13095/SNNMT-TKĐĐ&ĐĐBĐ về xử lý kiến nghị việc sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thông tin báo chí phản ánh trên địa bàn phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội. Văn bản do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn ký.

Văn bản có nội dung: UBND thành phố có Văn bản số 4310/UBND-TTDLCNS ngày 20-8-2026 về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến thành phố; trong đó Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin và xử lý các vấn đề báo chí phản ánh theo quy định pháp luật.

Ngõ 30 phố Nghĩa Lộ - nơi quyền lợi của nhiều hộ dân đang bị "đóng băng" do bị sai lệch mốc giới. Ảnh: Minh Thúy

Tại Phụ lục kèm theo Văn bản số 4310/UBND-TTDLCNS ngày 20-8-2026, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Yên Nghĩa và các đơn vị liên quan kiểm tra nội dung do Báo Hànộimới phản ánh vụ việc “Nghịch lý phường Yên Nghĩa: Có đất, có sổ đỏ nhưng quyền lợi vẫn bị đóng băng”.

Ngày 7-9-2026, UBND thành phố có Văn bản số 18397/VP-NNMT giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xem xét các nội dung kiến nghị của UBND phường Yên Nghĩa tại Văn bản số 516/BC-UBND ngày 28-8-2026 (về kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh), hướng dẫn UBND phường thực hiện theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 7-9-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chủ trì cùng liên ngành (Sở Xây dựng, UBND phường Yên Nghĩa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Hà Đông) rà soát các nội dung liên quan theo thông tin báo chí phản ánh và xem xét các nội dung báo cáo, đề xuất của UBND phường Yên Nghĩa tại Văn bản số 516/BC-UBND ngày 28-8-2026.

Trên cơ sở Văn bản số 516/BC-UBND ngày 28-8-2026 của UBND phường Yên Nghĩa báo cáo về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, nguyên nhân và quá trình công dân thực hiện xây dựng công trình sai lệch so với vị trí và ranh giới đã được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nội dung đề xuất kiến nghị của UBND phường; tại cuộc họp ngày 7-9-2026, liên ngành thống nhất một số nội dung sau:

Có gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không thể xây dựng nhà ở vì việc chồng lấn ranh giới chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Minh Thúy

Đối với đề xuất hoán đổi diện tích đất công do UBND phường đang quản lý để bù vào diện tích đất công dân còn thiếu so với diện tích đã được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Nội dung vụ việc liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương (theo ý kiến của Sở Xây dựng), do đó đề nghị UBND phường Yên Nghĩa rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu, quá trình hòa giải, giải quyết vụ việc từ trước đến nay, nghiên cứu các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và thực tế sử dụng đất để có phương án giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị UBND phường Yên Nghĩa nghiên cứu, đề xuất phương án đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.