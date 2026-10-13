Tác giả: Park Yeji

Tâm lý học cho lứa tuổi 30

Cuốn sách giúp người trưởng thành hiểu rõ cảm xúc, kết nối với nội tâm và tìm nguyên nhân của những bất an, hoang mang. Từ kiến thức tâm lý học và kinh nghiệm tư vấn, tác giả đưa ra lời khuyên thiết thực về bản thân, công việc và các mối quan hệ, giúp độc giả xây dựng nội lực vững vàng.

Hỏi 5 câu này trước khi cưới một người

Sức hút ban đầu có thể khiến hai người rung động, nhưng cuộc sống chung đòi hỏi nhiều hơn thế: sự ổn định cảm xúc, lòng tử tế và khả năng đồng hành khi mọi chuyện không như ý.

Yêu và cưới một người là hai chuyện rất khác nhau. Ảnh: seenbykhoi/Pexels.

Bước qua tuổi 30, nghĩ đến chuyện kết hôn chúng ta lại nhìn người yêu mà lòng đầy trăn trở. Có nên chia tay, hay tiếp tục tiến đến hôn nhân với người này? Chúng ta băn khoăn không biết tính cách và điều kiện của họ có hợp với mình không, và đã là lựa chọn tốt nhất chưa. Mỗi người có một quan điểm và thứ tự ưu tiên khác nhau, nhưng trong nghiên cứu tâm lý học có những điều kiện tuy trông có vẻ không mấy quan trọng nhưng lại đóng vai trò quyết định đối với hôn nhân.

Khi tôi hỏi bạn bè và người quen xung quanh về mẫu hình lý tưởng mà họ muốn lấy làm vợ làm chồng là gì, thì đa số chỉ nêu những điểm ngoài bề mặt. Đó là những tiêu chuẩn như ‘cao’, ‘biết quan tâm’ hay ‘giỏi chuyên môn’... Họ không biết có một điều kiện còn quan trọng hơn thế. Theo lời khuyên của Logan Urey, nhà khoa học hành vi và chuyên gia tư vấn cho các cặp đôi, chúng ta không nên tìm người hào nhoáng để hẹn hò, mà hãy tìm người để đồng hành trọn đời.

Nhiều người ngộ nhận rằng một người bạn đời tốt là người có ngoại hình và biết tạo tình huống khiến họ rung động. Thật hồ đồ khi kết luận rằng hạnh phúc đến từ những tấm ảnh lung linh được chụp ở những danh lam thắng cảnh nổi tiếng rồi đăng lên mạng cho bạn bè trầm trồ. Những câu hỏi chúng ta cần đặt ra khi chọn bạn đời là người này có đủ tư cách đi họp phụ huynh cho con mình? Người này có ở cạnh bên chăm sóc khi bố mẹ mình đau ốm? Người này có đồng hành cùng mình không chỉ trong những lúc vui vẻ, mà kể cả khi mình thất bại hay đau khổ? Và chúng ta còn phải xem khi ở cạnh người này chúng ta có luôn thoải mái được là chính mình, hay phải gồng mình lên để phô trương hoặc giấu giếm con người thật bên trong. Bởi chúng ta không chọn một người để hẹn hò đôi lần, mà chọn một đối tác để đồng hành lâu dài qua bao gian khó cuộc đời.

Nếu bạn đang tìm bạn đời, bạn cần xem người đó có ổn định về mặt cảm xúc hay không. Nhà khoa học xã hội Ty Tashiro định nghĩa sự ổn định về mặt cảm xúc là “sức mạnh kiểm soát bản thân nhằm chế ngự cơn giận hay sự bốc đồng”. Nói cách khác, đó là khả năng điều tiết cảm xúc và giao tiếp hiệu quả.

Những người ổn định về mặt cảm xúc không “phản ứng” một cách bốc đồng mà “phản hồi” một cách chín chắn. Phản ứng là những hành động bộc phát, tức thời do sự thôi thúc bên trong, do đó thường dẫn đến hệ quả ngoài ý muốn hoặc khiến mâu thuẫn gia tăng. Trong khi đó, phản hồi là hành động được đưa ra sau khi dành thời gian phân tích tình huống, có tính đến kết quả lâu dài. Phản hồi thường giúp giải quyết vấn đề hoặc mang lại kết quả tích cực.

Những người phản hồi tốt thường thư thái trong các mối quan hệ. Họ biết cách đồng cảm và quan tâm đến người khác. Cảnh đám cưới trong bộ phim About Time thật đẹp. Ngay cả trong cảnh mọi người chạy toán loạn để tránh mưa khi cơn bão ập đến, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự trọn vẹn của đám cưới. Hình ảnh cô dâu trong bộ váy đỏ rực rỡ và nụ cười tỏa nắng trên môi thật lãng mạn biết bao nhiêu. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi lại là một cảnh khác. Đó là khi bố chú rể nói lời chúc mừng trước khi nâng ly. Ông nhìn cô dâu và nói.

“Chúng ta rồi cũng giống nhau khi già đi, kể đi kể lại những câu chuyện cũ rích. Vì vậy, hãy cố cưới một người tốt bụng. Con trai tôi chính là một người tốt bụng”.

Park Yeji