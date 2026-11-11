HOE và East Bridge University mở thêm lộ trình học tập cho người đi làm

East Bridge University (EBU) sở hữu những khóa học trực tuyến hấp dẫn cho chương trình sau đại học.

Trong bối cảnh đó, cách East Bridge University (EBU) và Viện Đại học Hanoi Open E-Learning (HOE) phối hợp, một bên xây dựng nội dung đào tạo, một bên đồng hành cùng người học tại Việt Nam, cho thấy một chương trình trực tuyến tốt cần cả thiết kế học thuật chặt chẽ lẫn sự hỗ trợ sát sao dành cho học viên.

Rào cản mang tên thời gian

Một trưởng phòng vận hành muốn học cách đọc dữ liệu để đánh giá năng suất. Một hiệu trưởng cần phương pháp đo hiệu quả của chương trình mới. Cả hai đều đã có nhiều năm kinh nghiệm, nhưng sẽ khó quay lại lớp nếu lịch học cứng nhắc, hoặc nội dung không chạm tới vấn đề họ đang gặp mỗi ngày.

Đó không phải chuyện cá biệt. Báo cáo Trends in Adult Learning 2025 của OECD ghi nhận, trung bình ở các quốc gia và nền kinh tế tham gia khảo sát, 48% số người trưởng thành từng gặp rào cản khi muốn tham gia học tập phi chính quy liên quan đến công việc cho biết trở ngại chính là thiếu thời gian, vì công việc hoặc trách nhiệm gia đình. Con số không phản ánh riêng Việt Nam, nhưng đủ để lý giải vì sao khả năng tự sắp xếp thời gian luôn là tiêu chí hàng đầu khi thiết kế chương trình cho người đi làm.

Trước rào cản ấy, giáo dục mở giúp người trưởng thành tiếp cận việc học thuận tiện hơn. Nhưng lịch học linh hoạt mới giải quyết được một nửa bài toán. Nửa còn lại là người học phải biết rõ mỗi học phần giúp mình làm được gì, cần dành bao nhiêu thời gian cho bài tập và sẽ được đánh giá ra sao.

Chất lượng nằm ở đề cương và cách đánh giá

Nửa còn lại ấy bắt đầu từ đề cương của từng chương trình. East Bridge University (EBU) là cơ sở giáo dục đại học tư thục có pháp nhân tại Paris (Pháp), cung cấp các chương trình trực tuyến dành cho người đi làm. Nhóm thạc sĩ ứng dụng của trường gồm các ngành như Tâm lý học, Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh.

Thạc sĩ Khoa học dữ liệu là một ví dụ. Theo đề cương EBU công bố, chương trình đi từ nền tảng nghiên cứu và chuyển đổi số đến quản lý dữ liệu, học máy và nhập môn AI, rồi vào phần chuyên ngành gồm kỹ thuật phân tích, khai phá dữ liệu và đạo đức dữ liệu. Chặng cuối là một bài nghiên cứu, nơi học viên tự chọn chủ đề trong chuyên ngành để vận dụng những phương pháp đã học.

Vị trưởng phòng vận hành ở đầu bài, chẳng hạn, có thể chọn đề tài về nguyên nhân giao hàng chậm. Muốn đưa ra đề xuất có căn cứ, họ phải định nghĩa thế nào là “giao trễ”, làm sạch dữ liệu, kiểm tra từng giả định và nói rõ kết luận đúng trong phạm vi nào. Một bài toán của công việc khi ấy trở thành bài tập học thuật đánh giá được, thay vì dừng lại ở mức làm quen với công cụ.

HOE - Đồng hành bắt đầu từ minh bạch

Đề cương chặt chẽ mới là một vế; vế còn lại là người học có được hỗ trợ và thông tin đầy đủ để theo chương trình đến cùng hay không. Tại Việt Nam, Viện Đại học Hanoi Open E-Learning (HOE) là đối tác tuyển sinh của EBU. Hai bên phân vai rõ ràng: EBU cung cấp chương trình, xét tuyển, tổ chức đánh giá và cấp văn bằng theo quy định của trường, còn HOE là đầu mối giúp người học tìm hiểu lựa chọn phù hợp, chuẩn bị hồ sơ và tiếp cận các hình thức hỗ trợ. Người quan tâm đến quản trị, tâm lý học hay giáo dục có thể tìm hiểu trên website của HOE các lựa chọn theo từng lĩnh vực và bậc học, từ cử nhân, thạc sĩ cho đến tiến sĩ. Danh mục và điều kiện đầu vào cần được kiểm tra riêng với từng chương trình.

Quy trình thường bắt đầu từ việc xác định mục tiêu nghề nghiệp, rồi đối chiếu bằng cấp, kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ với yêu cầu của chương trình. Với thạc sĩ Khoa học dữ liệu, EBU yêu cầu ứng viên nộp đơn, hoàn thành biểu mẫu đánh giá và gửi hồ sơ nghề nghiệp cập nhật. Người trúng tuyển nhận thư mời kèm thông tin học phí, phương án thanh toán và học bổng (nếu có). HOE hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, còn kết quả xét tuyển và học bổng do trường quyết định.

Với một đơn vị đồng hành, uy tín được đo bằng việc giúp ứng viên ra quyết định khi đã có đủ thông tin. Trước khi đăng ký, người học cần được giải thích bằng văn bản về nội dung và ngôn ngữ giảng dạy, tổng học phí, các khoản phát sinh (nếu có), điều kiện học bổng, phạm vi hỗ trợ và đơn vị cấp bằng. EBU công bố văn bằng do trường cấp, không phải văn bằng quốc gia Pháp, nên giá trị sử dụng còn tùy mục đích và quy định của nơi tiếp nhận. Nếu định dùng bằng trong khu vực công tại Việt Nam, người học nên tìm hiểu trước quy định công nhận văn bằng nước ngoài.

Bên cạnh tư vấn hồ sơ, HOE dự kiến tổ chức tọa đàm về chọn lộ trình sau đại học, hội thảo đọc dữ liệu dành cho nhà quản lý và các buổi thảo luận đề cương nghiên cứu. TS Hoàng Bảo Ngọc, đồng sáng lập HOE, sẽ tham gia kết nối chuyên gia với người học, giúp biến những vướng mắc trong quản trị thành câu hỏi đủ cụ thể để cùng mổ xẻ. Lịch và nội dung cụ thể sẽ được HOE thông báo sau.

Viện Đại học Hanoi Open E-Learning ký kết hợp tác cùng East Bridge University, trở thành đối tác tuyển sinh tại Việt Nam.

Suy cho cùng, việc học của người đi làm có thể bắt đầu từ một vấn đề rất nhỏ: giảm số đơn giao trễ, hay tìm hiểu vì sao nhân sự mới nghỉ việc sớm. Khi chương trình trao cho họ phương pháp kiểm chứng giả định, còn đơn vị đồng hành giúp họ hiểu rõ yêu cầu và sắp xếp việc học, những gì học được sẽ quay về đúng nơi cần đến nó nhất: công việc hằng ngày.