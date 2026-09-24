Hodeco muốn bán dự án có gần 800 căn condotel, tổng giá trị 1.050 tỷ đồng

Ngày 22/9, CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco - HDC) đã công bố thông tin về việc HĐQT thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ Khu nhà ở phía Đông đường 3 Tháng 2 (HODECO Seavillage), với tổng giá trị 1.050 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án HODECO Seavillage

Dự án có quy mô 2,58ha tại phường Rạch Dừa, TP HCM (trước đây thuộc TP Vũng Tàu). Theo thông tin Hodeco công bố, dự án gồm 132 căn chung cư thương mại, 795 căn condotel và 39 căn liên kế.

Theo tìm hiểu, Hodeco bắt đầu phát triển dự án từ năm 2011 với quy mô ban đầu khoảng 4,74ha. Đến năm 2020, dự án được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, với diện tích sau điều chỉnh còn khoảng 2,58ha.

Doanh nghiệp cho biết sẽ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo quy định. Bên nhận chuyển nhượng chưa được Hodeco công bố.

Về bức tranh tài chính của doanh nghiệp, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026, Hodeco ghi nhận doanh thu 343,13 tỷ đồng, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 101,82 tỷ đồng, tăng 41,9%.

Đáng chú ý, trong quý II/2026, Hodeco ghi nhận gần 118 tỷ đồng thu nhập khác liên quan đến khoản tiền sử dụng đất nộp thừa tại dự án Khu nhà ở Hải Đăng (The Light City). Nhờ khoản thu nhập này, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trong quý II.

Không chỉ vậy, trong quý II, doanh nghiệp cũng đã thu về khoảng 290 tỷ đồng còn lại từ thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại dự án Đại Dương.

Tính đến cuối quý II/2026, quy mô tổng tài sản của Hodeco đạt gần 5.745 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm.

Năm 2026, Hodeco đặt ra kế hoạch gồm doanh thu 1.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 493 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm 2026 với lãi sau thuế đạt 101,82 tỷ đồng, Hodeco đã hoàn thành 20,7% so với kế hoạch năm.

Việc Hodeco tiếp tục lên phương án chuyển nhượng HODECO Seavillage diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang thực hiện chiến lược cơ cấu danh mục dự án và thu hồi dòng tiền từ các tài sản bất động sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDC hiện giao dịch quanh mức 11.750 đồng/cp, qua đó đưa vốn hóa thị trường của Hodeco lên khoảng 2.699 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Hodeco được thành lập năm 1990, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước, sau đó cổ phần hóa năm 2001 và niêm yết trên HoSE từ năm 2007. Đến năm 2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt gần 2.297 tỷ đồng.

Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động, Hodeco cho biết đã phát triển hơn 30 dự án, cung cấp hơn 7.000 sản phẩm bất động sản. Doanh nghiệp hiện công bố quỹ đất hơn 900ha, tập trung đáng kể tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.