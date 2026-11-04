Hodeco (HDC): Tổng giám đốc gom 1 triệu cổ phiếu, lợi nhuận quý III sụt giảm 88%

Lãnh đạo cấp cao gia tăng sở hữu sau đợt bán giải chấp

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã chứng khoán HDC, Hodeco) vừa tiếp nhận báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Theo công bố thông tin, ông Lê Viết Liên, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp đã mua vào thành công 1 triệu cổ phiếu HDC trên sàn giao dịch. Thời gian thực hiện giao dịch kéo dài từ ngày 9/10/2026 đến ngày 3/11/2026.

Việc hoàn tất mua vào khối lượng lớn cổ phiếu đã giúp vị Tổng giám đốc nâng tổng mức sở hữu tại Hodeco lên 9,02 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tương ứng của ông Lê Viết Liên tại doanh nghiệp bất động sản này tăng lên mức 3,93%.

Giao dịch mua vào này diễn biến hoàn toàn trái ngược với chuỗi giao dịch trước đó của lãnh đạo Hodeco. Cụ thể, ông Lê Viết Liên từng bán ra 700.000 cổ phiếu HDC. Trong khối lượng này bao gồm 500.000 cổ phiếu được giao dịch theo hình thức đăng ký chủ động vào ngày 2/10/2026 và 200.000 cổ phiếu bị công ty chứng khoán thực hiện bán giải chấp trong phiên giao dịch ngày 29/9/2026.

Sau đợt bán ra và bị giải chấp nói trên, tỷ lệ sở hữu của ông Liên đã giảm từ hơn 8,7 triệu cổ phiếu tương ứng 3,8% vốn xuống còn 8,02 triệu cổ phiếu tương ứng 3,49% vốn. Nếu nhìn xa hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 30/7/2026 đến ngày 27/8/2026, vị Tổng giám đốc này cũng đã chi tiền mua vào 300.000 cổ phiếu HDC.

Lợi nhuận lao dốc do hụt thu hoạt động tài chính

Bức tranh kinh doanh của Hodeco trong quý III năm 2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa hoạt động cốt lõi và các nguồn thu ngoài ngành. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 116 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, doanh nghiệp thu về lợi nhuận gộp hơn 20 tỷ đồng, tăng 17% so với thành quả của quý III năm 2025.

Tuy nhiên, các hoạt động tài chính và liên doanh lại trực tiếp kéo lùi lợi nhuận tổng thể. Trong kỳ báo cáo, doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ đạt 92,8 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 87% so với cùng kỳ năm trước. Đi kèm với đó, Hodeco phải hạch toán khoản lỗ hơn 9,3 tỷ đồng từ các công ty liên doanh và liên kết, trong khi cùng kỳ năm trước mảng này vẫn mang về khoản lãi hơn 5,8 tỷ đồng.

Điểm sáng vớt vát lại phần nào báo cáo tài chính quý III là khoản thu nhập khác tăng vọt từ 301 triệu đồng lên mức gần 41,3 tỷ đồng. Phân tích chi tiết cho thấy nguồn thu này chủ yếu phát sinh từ khoản nhận đền bù đất dự án với giá trị ghi nhận gần 40,7 tỷ đồng.

Chịu áp lực từ việc hụt thu tài chính và gia tăng các khoản chi phí, Hodeco chính thức báo lãi ròng quý III năm 2026 ở mức gần 63,3 tỷ đồng, lao dốc 88% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty mang về doanh thu thuần hơn 459,1 tỷ đồng, tăng trưởng 63,3%. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lũy kế chỉ đạt 165 tỷ đồng, giảm sâu 73% so với 9 tháng đầu năm 2025. Trong năm 2026, Hodeco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 493 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện được, doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ hoàn thành 33,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.