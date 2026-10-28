Hodeco (HDC) hụt thu tài chính, lợi nhuận 9 tháng lao dốc 73% và dòng tiền kinh doanh âm nặng

Lợi nhuận quý III sụt giảm 88% do vắng bóng khoản thu đột biến từ bán vốn

Trong quý III/2026, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 116 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ có sự cải thiện nhẹ từ mức 16,9% lên 17,3%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 16,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,89 tỷ đồng, đạt mức 20,11 tỷ đồng. Dù hoạt động kinh doanh cốt lõi có sự tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế của công ty lại sụt giảm rất mạnh, chỉ đạt 63,25 tỷ đồng, giảm 88,3% so với quý III năm trước.

Nguyên nhân kéo lùi lợi nhuận của Hodeco chủ yếu đến từ sự biến động của hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính trong quý giảm tới 86,7%, tương ứng giảm 607,43 tỷ đồng, lùi về mức 92,82 tỷ đồng. Phía công ty giải trình rằng cùng kỳ năm trước doanh nghiệp đã ghi nhận khoản lãi thuần bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu với số tiền lên đến gần 696,38 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính trong quý III năm nay lại tăng 113,8%, tương ứng tăng thêm 23,13 tỷ đồng, lên mức 43,46 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng 11,4%, đạt mức 30,78 tỷ đồng. Điểm vớt vát lại là khoản lợi nhuận khác ghi nhận lãi 40,42 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức âm 2,28 tỷ đồng của cùng kỳ.

Tính chung luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 459,15 tỷ đồng, tăng 63,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại lao dốc 73%, chỉ đạt 165,06 tỷ đồng. Trong năm 2026, đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 1.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 493 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Hodeco mới chỉ hoàn thành được 33,5% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm nay.

Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm, tài sản dở dang chiếm tỷ trọng lớn

Cùng với sự sụt giảm về lợi nhuận, tình hình dòng tiền của Hodeco cũng cho thấy nhiều điểm đáng chú ý. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 534 tỷ đồng, cải thiện không đáng kể so với mức âm 555,02 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Để bù đắp, dòng tiền đầu tư trong kỳ ghi nhận mức dương 170,46 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính tiếp tục âm 114,66 tỷ đồng.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hodeco đạt 5.765,96 tỷ đồng, giảm 5,2% so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức giảm 316,24 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp tập trung phần lớn vào các dự án đang triển khai. Cụ thể, tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 41,3% tổng tài sản. Tiếp đó là hàng tồn kho với 1.503,2 tỷ đồng, chiếm 26,07% tổng tài sản và các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 861,2 tỷ đồng, chiếm 14,94% tổng tài sản.

Bên phía nguồn vốn, tính tới cuối quý III năm 2026, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp giảm nhẹ 5,2% so với đầu năm. Mức giảm này tương ứng 113,4 tỷ đồng, kéo dư nợ về mức 2.087,2 tỷ đồng. Quy mô nợ vay hiện tại của Hodeco đang tương đương với 69,1% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.