Hodeco (HDC): Hodeco góp thêm 220 tỷ đồng vào công ty con, Tổng Giám đốc bán 700.000 cổ phiếu HDC

Lãnh đạo HDC bán 700.000 cổ phiếu HDC

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã ck: HDC) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Theo báo cáo, ông Lê Viết Liên đã thực hiện giao dịch bán 500.000 cổ phiếu HDC vào ngày 2/10/2026 theo đăng ký trước đó. Bên cạnh đó, 200.000 cổ phiếu HDC thuộc sở hữu của ông Liên đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp trong phiên giao dịch ngày 29/9/2026.

Sau các giao dịch, lượng cổ phiếu HDC do ông Liên nắm giữ giảm từ hơn 8,7 triệu đơn vị, tương ứng 3,8% vốn điều lệ, xuống còn 8,02 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,49%. Đáng chú ý, trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 30/7 đến 27/8/2026, ông Lê Viết Liên đã mua vào 300.000 cổ phiếu HDC. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của ông tăng từ hơn 8,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,67% vốn, lên hơn 8,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,8%.

Hodeco góp thêm 220 tỷ đồng vào công ty tại Tây Ninh

Ở một diễn biến khác, Hodeco vừa thông qua phương án góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hodeco - Tây Ninh. Theo đó, HDC sẽ góp thêm 220 tỷ đồng vào doanh nghiệp này bằng nguồn vốn chủ sở hữu hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của công ty. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty TNHH Hodeco - Tây Ninh sẽ tăng từ 20 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng. HDC tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại doanh nghiệp.

Lãi bán niên khởi sắc

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 343,13 tỷ đồng, tăng trưởng 91,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng đạt 101,82 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 41,9%. Sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh thể hiện rõ qua biên lợi nhuận gộp khi chỉ tiêu này tăng mạnh từ 26,3% lên mức 44,1% trong nửa đầu năm.

Bước vào năm tài chính 2026, Hodeco đặt mục tiêu doanh thu 1.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 493 tỷ đồng. Mặc dù kết quả bán niên ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, việc mới thu về 101,82 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đồng nghĩa doanh nghiệp bất động sản này chỉ mới hoàn thành được 20,7% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Dự kiến chuyển nhượng dự án Hodeco Seavillage giá 1.050 tỷ đồng

Trước đó, Hodeco cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía Đông đường 3/2, có tên thương mại Hodeco Seavillage. Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Dự án Hodeco Seavillage có diện tích 2,58 ha, gồm 132 căn hộ thương mại, 795 căn hộ khách sạn và 39 nhà phố. Dự án nằm trên đường 3/2, phường Rạch Dừa, TP.HCM. Hodeco ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đúng quy định.