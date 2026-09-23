Hodeco (HDC) dự kiến chuyển nhượng Hodeco Seavillage với giá trị 1.050 tỷ đồng

Dự kiến chuyển nhượng toàn bộ Hodeco Seavillage

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã ck: HDC) vừa công bố nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía Đông đường 3/2. Dự án có tên thương mại Hodeco Seavillage, diện tích khoảng 2,58 ha, tọa lạc trên đường 3/2, phường Rạch Dừa, TP.HCM. Quy mô dự án gồm 132 căn hộ thương mại, 795 căn hộ khách sạn và 39 căn nhà phố. Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Hodeco ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan nhằm hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo đúng quy định.

Hodeco liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn

Ngày 4/9/2026, Hodeco đã mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu HDC12502 với giá mua thực tế gần 105,3 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị mua lại hơn 6,3 tỷ đồng. Sau giao dịch, giá trị trái phiếu HDC12502 còn lưu hành giảm xuống 294 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 4/9/2025, có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 4/9/2028.

Trước đó, vào ngày 27/8/2026, Hodeco cũng mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu HDC12501 với giá thực tế gần 105,5 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị mua lại hơn 31 tỷ đồng. Sau giao dịch, giá trị còn lưu hành của lô trái phiếu này giảm xuống 170,6 tỷ đồng. HDC12501 được phát hành ngày 27/8/2025, tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 27/8/2028.

Như vậy, trong khoảng một tuần, Hodeco đã thực hiện mua lại trước hạn một phần của hai lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 37 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Hodeco mua thêm 300.000 cổ phiếu

Tại một diễn biến liên quan đến giao dịch cổ phiếu, ông Lê Viết Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hodeco, đã hoàn tất mua 300.000 cổ phiếu HDC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 30/7 đến 27/8/2026.

Sau giao dịch, ông Liên nâng sở hữu từ hơn 8,4 triệu cổ phiếu lên hơn 8,7 triệu cổ phiếu HDC, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,67% lên 3,8% vốn Hodeco.

Doanh thu tăng trưởng, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 343 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 102 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 42%. Dù các chỉ tiêu đều đi lên, Hodeco mới chỉ thực hiện được 18% mục tiêu doanh thu và 21% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2026.

Tính đến cuối quý II/2026, quy mô tổng tài sản của Hodeco đạt gần 5.745 tỷ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu năm.

Về cơ cấu tài sản, giá trị hàng tồn kho của Hodeco giảm nhẹ, neo ở mức gần 1.466 tỷ đồng. Phần lớn hàng tồn kho tập trung tại dự án khu nhà ở phức hợp The Light City với giá trị hơn 946 tỷ đồng. Khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm con số lớn lên đến gần 2.324 tỷ đồng. Khoản chi phí này phân bổ chủ yếu tại các dự án như khu nhà ở xã Long Điền (TPHCM) với 803 tỷ đồng, khu đô thị Cỏ Mây 718 tỷ đồng và khu đô thị Phước Thắng 527 tỷ đồng.