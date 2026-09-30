Hóc xương cá 16 ngày không lấy, đi khám mới biết dị vật đâm xuyên cổ

Xương cá mắc lâu ngày có thể xuyên qua thành thực quản, gây viêm nhiễm và hình thành ổ áp xe ở các mô vùng cổ. Ảnh: BVCC.

Người bệnh T.T.N. (58 tuổi, ở Ninh Bình) nhập Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sưng đau vùng cổ, nuốt rất đau, không thể ăn uống và hạn chế quay cổ. Trước đó 16 ngày, người bệnh bị hóc xương cá nhưng không được lấy ra.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy một ổ áp xe vùng hạ họng trước cột sống, bên trong có dải tăng tỷ trọng dài khoảng 13 mm, nghi là xương cá. Dị vật được xác định đã xuyên qua thành thực quản và nằm ngoài lòng thực quản, khiến người bệnh phải phẫu thuật mở cạnh cổ để lấy ra.

Xương cá xuyên khỏi thực quản, nằm sâu trong vùng cổ

Sau khi khai thác bệnh sử, tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trung Lương, Phó khoa Tai Mũi Họng, nhận định người bệnh có biểu hiện viêm nhiễm vùng họng - cổ và chỉ định chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang.

Hình ảnh cho thấy tại vùng hạ họng, từ ngang mức C3 đến C7, phía trước cột sống có một ổ áp xe kích thước khoảng 25x6x35 mm. Bên trong ổ áp xe có dịch và một dải tăng tỷ trọng dài khoảng 13 mm, nghi là dị vật xương cá. Mô mềm xung quanh cũng có dấu hiệu thâm nhiễm.

Hình ảnh còn ghi nhận khuyết phần mềm vùng cổ trái và các bóng khí trong phần mềm vùng nền cổ, cạnh thực quản. Kết quả hướng tới áp xe vùng hạ họng trước cột sống do dị vật.

Do dị vật tồn tại nhiều ngày và đã gây biến chứng nhiễm trùng, ê-kíp nhận định cần lấy dị vật và xử trí ổ áp xe để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm lan rộng, trong đó có biến chứng áp xe trung thất.

Các bác sĩ tiến hành nội soi kiểm tra thực quản nhưng không tìm thấy dị vật trong lòng thực quản. Sau hội chẩn, ê-kíp nhận định xương cá có thể đã đâm xuyên thành thực quản, chui ra ngoài và nằm trong phần mềm vùng cổ.

Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật mở cạnh cổ. Các bác sĩ bóc tách từng lớp tổ chức để tiếp cận vùng tổn thương, dẫn lưu mủ quanh thực quản và thành sau hạ họng, đồng thời xác định vị trí dị vật.

Sau khi tiếp cận được vùng tổn thương, ê-kíp lấy ra dị vật xương cá nằm ngoài thực quản và dẫn lưu ổ mủ nằm sâu trong vùng cổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh tiếp tục được điều trị và theo dõi. Sau 5 ngày, tình trạng đau giảm, người bệnh có thể ăn uống trở lại bình thường.

Các bác sĩ phẫu thuật mở cạnh cổ, bóc tách tổ chức để tiếp cận ổ áp xe quanh thực quản và lấy dị vật xương cá. Ảnh: BVCC.

Không nên cố nuốt cơm khi bị hóc xương cá

Theo bác sĩ Lương, dị vật sắc nhọn như xương cá nếu mắc ở họng hoặc thực quản có thể gây tổn thương niêm mạc. Trong một số trường hợp, xương có thể xuyên qua thành thực quản, đi vào các tổ chức xung quanh và gây nhiễm trùng, áp xe.

Bác sĩ Lương khuyến cáo người dân không nên cố nuốt cơm, thức ăn hoặc sử dụng các biện pháp dân gian với mục đích đẩy xương cá xuống. Việc cố nuốt những thức ăn có kích thước lớn có thể khiến dị vật cắm sâu hơn hoặc làm tổn thương thêm vùng họng, thực quản.

Khi xuất hiện cảm giác đau hoặc vướng ở cổ, đặc biệt là đau khi nuốt sau khi ăn cá, người dân nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xác định vị trí dị vật. Không nên tự dùng tay hoặc dụng cụ để móc xương cá nếu không nhìn thấy rõ dị vật.

Nếu sau khi hóc xương xuất hiện các biểu hiện như đau tăng dần, nuốt đau, khó nuốt, sưng đau vùng cổ, sốt hoặc không thể ăn uống, người bệnh cần đi khám sớm. Việc phát hiện và xử trí dị vật kịp thời có thể giúp hạn chế nguy cơ tổn thương và nhiễm trùng lan rộng.