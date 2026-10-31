Học võ để tự vệ, bảo vệ người yếu thế

Võ sư Mã Thanh Hiền (hàng đầu bìa trái), Trưởng môn phái Thiếu lâm Hồng Mi Đạo Nhơn Mã Thanh Hiền (phường Trấn Biên) hướng dẫn các môn sinh trong một buổi dạy.

Học võ đi đôi rèn luyện đạo đức

Chị Dương Ngọc Nhi (ở phường Tam Hiệp) cho hay: Học võ, tập võ là để rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, bản lĩnh đứng ra bảo vệ người yếu thế, chứ không phải dùng nắm đấm để ức hiếp người khác.

Trên thực tế, những hành vi phi võ thuật tại các đấu trường như: ra đòn cấm, tiếp tục tấn công khi trọng tài đã yêu cầu dừng hoặc nhục mạ đối thủ khi thua cuộc đều bị khán giả phản đối. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của võ sĩ mà còn ảnh hưởng uy tín của người huấn luyện, câu lạc bộ (CLB)và giải đấu. Cho nên hành vi ứng xử bằng bạo lực của người biết võ, ức hiếp người yếu thế luôn bị lên án, đi ngược với tinh thần võ đạo. Bởi, võ thuật hình thành từ thực tiễn chiến đấu, lao động và sinh tồn của con người. Qua nhiều thế hệ, các bậc tiền nhân, võ sư và các môn phái đã kế thừa, phát triển những tinh hoa võ thuật, truyền dạy cho thế hệ sau.

Võ sư Nguyễn Hải Đăng (Chủ nhiệm CLB Võ thuật Tây Sơn - Bình Định, phường Hố Nai) chia sẻ: Trong quá trình học võ, các võ sinh, học viên không tuân thủ nội quy, quy chế, vi phạm đạo đức, thái độ và tinh thần tôn sư trọng đạo sẽ bị loại khỏi CLB, võ đường.

“Con sâu làm rầu nồi canh”

Các võ đường, CLB võ thuật cũng như các tổ chức, CLB dạy về thể dục thể thao luôn đề cao việc giáo dục đạo đức đối với người học. Tuy vậy, từng võ sư, huấn luyện viên sẽ có cách chọn lọc người học võ khác nhau. Trải qua thời gian tập luyện, nếu họ có khả năng sửa đổi tính cách, hành vi thì sẽ được học tiếp. “Ngược lại, nếu họ không thể thay đổi thì học viên đó sẽ bị từ chối dạy võ. Bởi, ngoài truyền đạt kỹ thuật, người dạy còn có trách nhiệm bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, tinh thần võ đạo cho người học. Khi người học dùng võ thuật không đúng nơi, đúng chỗ, người dạy cũng bị ảnh hưởng, khó tránh khỏi việc bị dư luận phán xét” - võ sư Nguyễn Hải Đăng bày tỏ.

Võ học đề cao võ thuật, võ trí, võ đức, võ y… Vì vậy, người học võ cần lấy đức, trí, tâm và lẽ phải để được đối phương nể phục, xã hội tôn trọng. Võ sư NGUYỄN HẢI ĐĂNG, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Võ thuật Tây Sơn - Bình Định (phường Hố Nai)

Võ sư Mã Thanh Hiền, Trưởng môn phái Thiếu lâm Hồng Mi Đạo Nhơn Mã Thanh Hiền (ở phường Trấn Biên) cho biết: “Song song với quá trình học về kỹ thuật ra đòn, thế, quyền, các võ sinh được yêu cầu phải rèn luyện đạo đức. Người học không được sử dụng võ thuật gây tổn hại cho người khác hay ngông cuồng, kiêu ngạo, lấy bạo lực ra giải quyết vấn đề”.

Tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Người có võ, học võ cần biết vận dụng võ thuật đúng mục đích, không dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn, nhất là bắt nạt người yếu thế.

Với góc nhìn pháp lý và đạo đức xã hội, chị Nguyễn Thu Trang (cử nhân tâm lý, luật học tại phường Biên Hòa) cho rằng: Việc sử dụng vũ lực của người có võ có thể gây nguy hiểm hơn, do khả năng tấn công và ý chí triệt hạ đối phương. Do đó, không thể chấp nhận đó là hành vi phòng vệ chính đáng hay phòng vệ vượt quá giới hạn cho phép, mà cần phải xem là hành vi có tính chất côn đồ, xem thường sức khỏe, tính mạng, danh dự của người khác.