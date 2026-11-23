Sáng 22/11, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp) phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng với 77 học viên tham gia.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Bốn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp phát biểu khai giảng lớp đào tạo. Ảnh: C.T.

Tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bốn, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp cho biết, chương trình đào tạo nghề luật sư không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà còn chú trọng rèn luyện kỹ năng hành nghề, khả năng xử lý tình huống và đạo đức nghề nghiệp.

Các học viên lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 tại Lâm Đồng. Ảnh: C.T

Tiến sĩ Nguyễn Văn Bốn đánh giá cao chất lượng các lớp đào tạo nghề luật sư trước đây tại Lâm Đồng. Ông mong muốn các học viên khóa 28 tiếp tục phát huy tinh thần chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thực hành để vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc sau khi hoàn thành khóa học.

Trong quá trình đào tạo, Học viện Tư pháp sẽ lựa chọn đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn tham gia giảng dạy. Các phương pháp nghiên cứu hồ sơ, giải quyết tình huống và thực hành đóng vai được chú trọng nhằm giúp học viên tiếp cận sát hơn với hoạt động hành nghề luật sư.

Luật sư Dương Đình Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Lâm Đồng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để lớp học đạt kết quả cao nhất. Ảnh: C.T.

Là đơn vị phối hợp tổ chức lớp đào tạo, Luật sư Dương Đình Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Lâm Đồng chia sẻ thêm về định hướng nghề nghiệp với các học viên. Ông đề nghị các học viên nghiêm túc nghiên cứu, trao đổi trong quá trình học để học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích, sớm trở thành những luật sư trong tương lai. Đoàn Luật sư Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để lớp học hoàn thành chương trình đào tạo, mang lại kết quả học tập cao nhất.

Lớp đào tạo nghề luật sư khóa 28 được tổ chức theo hình thức học vào thứ Bảy và Chủ nhật với chương trình đào tạo được triển khai theo hệ thống tín chỉ. Học viên phải tích lũy 36 tín chỉ, gồm 26 tín chỉ bắt buộc với 7 môn học và một học phần thực tập; 6 tín chỉ tự chọn tương ứng hai môn học. Điểm đáng chú ý là chương trình không tổ chức thi tốt nghiệp. Học viên được xét công nhận tốt nghiệp khi tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định.