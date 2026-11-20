Clip học viên lớp học tình thương tặng ngô, hoa rừng cho Thượng uý Lê Tuấn Thành.

Tối 19/11, khi sương mù đã phủ kín những sườn đồi ở xã H’Ra, học viên lớp học tình thương tại làng Kdung đã có mặt từ sớm để chúc mừng Thượng úy Lê Tuấn Thành nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trên tay những học viên, người trẻ có, người lớn tuổi có, là những bó hoa rừng được gói cẩn thận, vài bắp ngô mới thu hoạch, những nắm rau hái từ vườn nhà. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành dành cho người thầy đặc biệt của mình.

Thượng uý Lê Tuấn Thành và lớp học.

Trong số đó, chị Angoanh, học viên đã theo học lớp của Thượng úy Thành khoảng một năm, mang đến lớp một bì bắp ngô vừa bẻ từ rẫy nhà để tặng thầy. Từ chỗ còn rụt rè, chưa biết đọc, biết viết tiếng phổ thông, nay chị đã có thể nghe hiểu và viết được. Biết sắp đến ngày tri ân thầy cô, chị cùng các học viên đến lớp sớm hơn thường lệ để gửi lời chúc mừng đến người đứng lớp.

Lớp học tình thương được Công an xã H’Ra khai giảng ngày 24/12/2023, xuất phát từ mong muốn giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn biết đọc, biết viết, biết tính toán, đồng thời nâng cao nhận thức, phòng ngừa việc bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ.

Các học viên thể hiện lòng biết ơn.

Trực tiếp đứng lớp là Thượng úy Lê Tuấn Thành. Nếu ngoài đời, người dân quen gọi anh là cán bộ Công an thì khi đến lớp, mọi người trìu mến gọi bằng hai tiếng “thầy Thành”.

Đến nay, mô hình đã được duy trì tại 3 làng Kret Krot, Kon Charh và Kdung, tổ chức gần 300 buổi học, thu hút gần 200 học viên tham gia. Tỷ lệ học viên biết chữ đạt hơn 70%.

Những bó hoa rừng, bắp ngô và nắm rau trong ngày 20/11 tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng là món quà đặc biệt, thể hiện sự biết ơn của người dân đối với người chiến sĩ Công an tận tâm gieo chữ, góp phần thắt chặt tình cảm quân dân từ những việc làm bình dị.