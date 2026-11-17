Quang cảnh buổi lễ

Lấy cảm hứng từ hình ảnh làng tò he truyền thống, chuỗi hoạt động “Chạm Sắc” gồm cuộc thi thiết kế cờ, trò chơi chạy trạm với 9 thử thách và đêm Gala, tạo cơ hội để tân sinh viên giao lưu, gắn kết với sinh viên các khóa trước.

Phát biểu tại chương trình, TS. Đặng Thị Thơm, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, khẳng định Học viện chú trọng chất lượng đào tạo, trang bị kiến thức pháp luật, tư duy pháp lý và ý thức kỷ luật cho người học.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng thời, bà đề nghị tân sinh viên chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.

TS. Đặng Thị Thơm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện

Anh Nguyễn Duy Nam, Bí thư Đoàn Tòa án nhân dân tối cao, nhắn nhủ sinh viên rèn luyện tư duy pháp lý, giữ gìn sự trung thực, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ học tập nhưng phải giữ tư duy độc lập.

Bí thư Đoàn Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Đoàn Thanh niên Học viện hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập; đổi mới các hoạt động học thuật, phiên tòa giả định, nghiên cứu khoa học; phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Anh Nguyễn Duy Nam - Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn Tòa án nhân dân tối cao phát biểu

Tại đêm Gala, Ban Tổ chức trao giải chặng 2 “Tìm sắc”: đội Tân binh khủng long giành danh hiệu Quán quân; Năm chàng công chúa giành Á quân; Máy phát điện ngọt ngào giành Quý quân. Hai giải Triển vọng thuộc về Vườn sao băng và Tiên nữ ánh sáng.

BTC trao giải cho cuộc thi thiết kế cờ

Ở cuộc thi thiết kế cờ Khóa 11, Chi đoàn lớp C giành giải Nhất, lớp A giành giải Nhì; lớp B và lớp D cùng nhận giải Ba.

Đại diện tân sinh viên, Bùi Khôi Nguyên, lớp A Khóa 11, chia sẻ mong muốn rèn luyện sự liêm chính, tinh thần chí công vô tư và đoàn kết trong quá trình học tập tại Học viện.

Các sinh viên Học viện Toà án háo hức với chương trình.

Đêm Gala khép lại với các tiết mục ca, múa, nhảy và hoạt động lửa trại, mang đến không khí sôi nổi cho sinh viên các khóa.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình.