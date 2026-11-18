Chúc mừng thầy và trò Học viện Tài chính, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các trường đại học và doanh nghiệp đối tác.

Về phía Học viện Tài chính có NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các Phó Giám đốc; các thầy cô giáo lão thành, nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ cùng đông đảo giảng viên, sinh viên.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Tài chính, các đại biểu cùng lãnh đạo, nhà giáo Học viện Tài chính chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: HVTC)

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng Học viện Tài chính. (Ảnh: HVTC)

Biến giá trị đại đoàn kết thành văn hóa ứng xử

Thay mặt Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Phạm Tất Thắng gửi lời chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức và sinh viên Học viện, đồng thời hoan nghênh các sinh viên dân tộc thiểu số, lưu học sinh Lào đang học tập tại đây.

Theo ông Phạm Tất Thắng, bốn hoạt động diễn ra hôm nay tuy khác nhau về nội dung nhưng cùng hội tụ ở một giá trị: lấy con người làm trung tâm, lấy đoàn kết làm nền tảng, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy tri thức và trách nhiệm làm động lực phát triển. Ông đánh giá cao việc Học viện đưa Ngày hội Đại đoàn kết vào môi trường giáo dục đại học. Đây là cách làm thiết thực, góp phần biến giá trị đại đoàn kết từ nhận thức thành văn hóa ứng xử và hành động thường xuyên.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HVTC)

Nhấn mạnh đặc thù của một cơ sở đào tạo nhân lực tài chính, ông cho rằng: "Đằng sau mỗi con số, mỗi quyết định tài chính là lợi ích của con người, nguồn lực của xã hội và niềm tin của Nhân dân. Một nền tài chính hiện đại không chỉ cần những người giỏi chuyên môn mà còn cần những con người có bản lĩnh, liêm chính, có chiều sâu văn hóa và trách nhiệm xã hội."

Ông Phạm Tất Thắng đề nghị Học viện tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất; trong quá trình tổ chức lại và mở rộng các phân hiệu, cần bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở chính và các phân hiệu. Học viện cần tiếp tục chăm lo sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào.

“Mong đội ngũ nhà giáo giữ vững tâm huyết với nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động tiếp cận khoa học công nghệ, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; các doanh nghiệp đồng hành thực chất với Học viện trong đào tạo, hướng nghiệp, tạo việc làm và trao học bổng cho sinh viên khó khăn”, Ông Phạm Tất Thắng cho biết.

"Ba địa bàn, một mái nhà, một trái tim"

Phát biểu khai mạc, NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng cho biết, năm 2026 đánh dấu 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ba mốc son ấy gói trọn ba giá trị làm nên sức sống của dân tộc: "tôn sư trọng đạo, đoàn kết một lòng và văn hóa soi đường".

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Giám đốc Học viện cho biết, năm 2026, Học viện Tài chính được chứng kiến sức mạnh đoàn kết ấy bằng chính câu chuyện của mình. Trường Đại học Tài chính - Kế toán và Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh về chung một nhà, trở thành Phân hiệu Học viện Tài chính tại Hưng Yên; Học viện thành lập phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh và tái thành lập cơ sở đào tạo tại Hòa Lạc.

NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc. (Ảnh: HVTC)

Hiện Học viện có hơn 30.000 người học, trong đó có hơn 1.800 sinh viên đồng bào các dân tộc thiểu số và 60 lưu học sinh Lào. Theo NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, đó là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc và tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung Việt Nam - Lào trong một ngôi trường. Sức mạnh ấy còn hiện lên giản dị trong bữa cơm đại đoàn kết của cán bộ, giảng viên, nơi hơn 20 thầy cô là đồng bào dân tộc thiểu số ngồi cùng đồng nghiệp đến từ mọi miền Tổ quốc, "không phân biệt miền xuôi, miền ngược". Thông điệp hành động năm 2026 của Học viện là "Hội tụ, đoàn kết, đột phá và phát triển".

Bữa cơm đại đoàn kết của cán bộ, giảng viên Học viện Tài chính. (Ảnh: HVTC)

Gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Giám đốc Học viện cho rằng với người làm tài chính, văn hóa có một tên gọi giản dị mà nghiêm khắc: chữ tín. "Người làm tài chính có thể sai một con số và sửa được, nhưng không bao giờ được phép sai về lương tâm", thầy nói. Vì vậy, thông điệp văn hóa nghề nghiệp Học viện gửi tới người học được gói trong ba chữ "Tài - Tâm - Chính": tài để cống hiến, tâm sáng để phụng sự, chính trực để giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Muôn sắc một nhà

Mở đầu buổi lễ là chương trình nghệ thuật "Ngọn lửa tinh hoa" với ba chương: Tinh hoa hội tụ, Muôn sắc một nhà và Ơn thầy thắp lửa. Hàng trăm sinh viên trong trang phục truyền thống của các dân tộc cùng Rapper Double2T, Quán quân Rap Việt mùa 3, và các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật của sinh viên đã mang đến không khí rộn ràng, đậm bản sắc.

Sinh viên trong trang phục truyền thống các dân tộc biểu diễn chương "Tinh hoa hội tụ" của chương trình nghệ thuật "Ngọn lửa tinh hoa". (Ảnh: HVTC)

Trong không khí tri ân, Học viện trân trọng tặng quà 15 thầy cô giáo nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, cùng 14 viên chức, người lao động là người dân tộc Tày, Nùng, Thái, Hà Nhì, Ngái, Cao Lan đang công tác tại các khoa, ban của Học viện.

Học viện tri ân các thầy cô giáo nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ. (Ảnh: HVTC)

Tặng quà viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số đang công tác tại Học viện. (Ảnh: HVTC)

Thay mặt người học, sinh viên Lục Ngọc Anh (dân tộc Tày) chia sẻ: "Đối với chúng em – những sinh viên dân tộc thiểu số, được học tập và rèn luyện dưới mái trường Học viện Tài chính là một niềm tự hào và cũng là cơ hội vô cùng quý giá."

Sinh viên dân tộc thiểu số Học viện Tài chính trong trang phục truyền thống tại Ngày hội. (Ảnh: HVTC)

Trao cơ hội, nối niềm tin

Sau 10 năm tổ chức liên tục, năm nay Ngày hội Tuyển dụng được nâng tầm thành Ngày hội Tuyển dụng và Văn hóa nghề nghiệp với chủ đề "Trao cơ hội - Nối niềm tin", hướng tới sinh viên mọi khóa. Khoảng 60 gian hàng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, công nghệ… mang đến hàng nghìn vị trí tuyển dụng và thực tập. Theo Giám đốc Học viện, trong 10 năm qua, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đều trên 98%.

Đại diện doanh nghiệp, ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA, cũng là cựu sinh viên Học viện, nhắn nhủ: "Nhà trường kiến tạo tri thức. Doanh nghiệp đưa tri thức vào thực tiễn. Và chính những người trẻ sẽ biến tri thức ấy thành những giá trị mới cho xã hội."

Sinh viên Học viện Tài chính chụp ảnh lưu niệm tại Ngày hội Tuyển dụng và Văn hóa nghề nghiệp lần thứ XI. (Ảnh: HVTC)

Tại buổi lễ, Học viện vinh danh 14 nhà tài trợ cùng 24 doanh nghiệp, đơn vị đồng hành. Chương trình khép lại với "Vũ điệu kết đoàn" của sinh viên trong trang phục truyền thống các dân tộc, như một lời khẳng định tinh thần đoàn kết của thầy và trò Học viện Tài chính.

"Vũ điệu kết đoàn" của sinh viên trong trang phục truyền thống các dân tộc. (Ảnh: HVTC)