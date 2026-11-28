Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu cùng thầy cô giáo và sinh viên các dân tộc thiểu số Học viện Tài chính chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 15/11/2026. (Ảnh: HVTC)

Học viện Tài chính: Đưa đường lối đại đoàn kết vào đời sống học đường

Trường đại học vừa là nơi thực thi chính sách đại đoàn kết, vừa là nơi “ươm mầm” nó cho tương lai. Mỗi sinh viên dân tộc thiểu số được học tập bình đẳng hôm nay sẽ là một cán bộ, một doanh nhân, một người dẫn đường cho quê hương ngày mai. Mỗi sinh viên khó khăn được nâng đỡ đúng lúc sẽ mang theo niềm tin vào chế độ, vào cộng đồng suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào thách thức. Khoảng cách về điều kiện học tập, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số giữa người học vùng thuận lợi và vùng khó khăn vẫn còn. Chuyển đổi số nếu không đi kèm chính sách hỗ trợ có thể tạo ra “khoảng cách số” mới. Mạng xã hội cũng là nơi các thông tin sai lệch, luận điệu chia rẽ dân tộc tìm cách tiếp cận người trẻ. Đại đoàn kết trong trường học, vì vậy, phải là đoàn kết có chính sách, có cơ chế và có bản lĩnh.

Với hơn 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính là mái nhà chung của hơn 1.000 viên chức, người lao động và hơn 30.000 người học trên cả nước, trong đó có hơn 1.800 sinh viên đồng bào các dân tộc thiểu số và 60 lưu học sinh Lào. Đây cũng là nơi hơn 20 thầy cô là đồng bào dân tộc thiểu số ngồi cùng đồng nghiệp đến từ mọi miền Tổ quốc, “không phân biệt miền xuôi, miền ngược”. Nhìn theo ba tiêu chí trên, có thể thấy cách Học viện đưa đường lối đại đoàn kết vào đời sống học đường:

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: HVTC)

Thứ nhất, công bằng trong cơ hội: thực hiện đầy đủ chính sách dân tộc

Học viện thực hiện nghiêm túc và kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với người học là người dân tộc thiểu số: ưu tiên trong tuyển sinh, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Năm học 2025 – 2026, có 743 sinh viên được miễn giảm học phí, có 4.229 lượt sinh viên được trao học bổng khuyến khích học tập với tổng số tiền 45.101.500.000 đồng. Học kỳ I, Năm học 2026-2027 có 565 sinh viên được miễn giảm học phí, có 1.576 Sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập với tổng số tiền 26.706.000.000 đồng

Với sinh viên thuộc hộ nghèo, nhất là sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, việc miễn, giảm học phí giúp san sẻ gánh nặng với gia đình để các em yên tâm theo học. Học bổng khuyến khích học tập vừa ghi nhận nỗ lực của người học, vừa giúp các em có thêm điều kiện trang trải chi phí sách vở, đi lại và sinh hoạt. Sự đồng hành ấy giúp sinh viên có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và hoàn thành chương trình đào tạo, dù điều kiện kinh tế của mỗi gia đình khác nhau.

Nhưng công bằng không dừng ở chế độ tài chính. Học viện coi trọng việc hỗ trợ học thuật cho sinh viên dân tộc thiểu số ngay từ năm thứ nhất: cố vấn học tập theo dõi sát, nhóm học tập “bạn giúp bạn”, bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng số. Chính sách dân tộc chỉ trọn vẹn khi người học không chỉ “vào được” mà còn “học được” và “ra trường có việc làm”.

Bản sắc văn hóa của các dân tộc cũng được tôn trọng và tôn vinh. Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc trở thành nơi sinh viên các dân tộc giới thiệu trang phục, ẩm thực, lễ hội quê hương. Triển lãm “Con đường Văn hóa và Lịch sử Học viện Tài chính” ra mắt dịp tháng 11 này dành hẳn một không gian cho văn hóa các dân tộc. Khi một sinh viên người Mông hay người Ê đê tự hào kể về văn hóa của mình trước bạn bè, đó là lúc đoàn kết trở thành trải nghiệm, không còn là khẩu hiệu.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại gian hàng của các doanh nghiệp trong Ngày hội Tuyển dụng & Văn hóa nghề nghiệp lần thứ XI, năm 2026. (Ảnh: HVTC)

Thứ hai, nâng đỡ thực chất: chính sách hỗ trợ người học toàn diện

Việchỗ trợ còn mở rộng sang chỗ ở ký túc xá, tư vấn tâm lý học đường, hướng nghiệp và kết nối việc làm. Ngày hội Tuyển dụng & Văn hóa nghề nghiệp lần thứ XI với 60 gian hàng của doanh nghiệp, đối tác là một ví dụ: làm cho cơ hội việc làm đến với mọi sinh viên, bất kể xuất thân.

Việc bố trí đào tạo trên nhiều cơ sở, trong đó có cơ sở Hòa Lạc và phân hiệu tại địa phương, cũng là cách đưa giáo dục đại học chất lượng đến gần hơn với người học. Đi kèm là yêu cầu bảo đảm chất lượng đồng đều, để không sinh viên nào thiệt thòi vì nơi mình học.

Sinh viên DTTS học tập tại Học viện Tài chính được tự hào kể về văn hóa của mình.

Thứ ba, lắng nghe và đồng hành: phối hợp chặt chẽ với Mặt trận

Một điểm đáng chú ý là mối quan hệ gắn bó giữa Học viện và hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Giám đốc Học viện, NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để Học viện đóng góp trí tuệ vào công tác của Mặt trận.

Sự phối hợp giữa Học viện Tài chính và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được triển khai trên ba phương diện. Thứ nhất, Giảng viên, nhà khoa học tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án luật, chính sách tài chính - ngân sách. Thứ hai, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Công đoàn Học viện hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động: ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, Quỹ “Vì người nghèo”, tình nguyện hè về vùng sâu, vùng xa. Thứ ba, Các đợt đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tổ chức công khai, dân chủ trong cán bộ, viên chức và người học.

Ngày 15/11/2026, Học viện tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Tại đây, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận đã chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo lão thành, doanh nghiệp đối tác và cán bộ, sinh viên dân tộc thiểu số. Ba khung hình ấy là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết trong một trường đại học: truyền thống, hợp tác và hòa hợp dân tộc.

Thông điệp: đoàn kết để không ai bị bỏ lại phía sau

Từ thực tiễn ở Học viện Tài chính, có thể rút ra ba thông điệp cho các trường đại học trong việc thực hiện đường lối đại đoàn kết.

Một là, đại đoàn kết phải bắt đầu từ công bằng. Chính sách dân tộc, chính sách hỗ trợ người học không phải là “ưu ái”, mà là đầu tư cho nguồn nhân lực của cả đất nước.

Hai là, đại đoàn kết phải được thể chế hóa trong quản trị nhà trường: dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ với người học, công khai, minh bạch các chế độ chính sách.

Ba là, đại đoàn kết cần được nuôi dưỡng bằng văn hóa. Khi sự khác biệt được tôn trọng, khi người học thấy mình thuộc về một cộng đồng, họ sẽ tự giác trở thành “sứ giả” của đoàn kết, và cũng là lá chắn vững chắc trước các luận điệu chia rẽ.

Tiết mục nghệ thuật “Tinh hoa hội tụ” với sự tham gia của đông đảo sinh viên trong trang phục các dân tộc tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: HVTC)

96 năm trước, Mặt trận ra đời để tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì một mục tiêu chung. Hôm nay, mục tiêu ấy là một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, mỗi trường đại học không chỉ đào tạo ra những chuyên gia giỏi, mà còn phải đào tạo ra những công dân biết sống vì cộng đồng, biết trân trọng sự đa dạng và biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

Đó là cách thiết thực nhất mà Học viện Tài chính tiếp nối truyền thống 96 năm của Mặt trận: đoàn kết không chỉ để cùng nhau vượt khó, mà để cùng nhau vươn mình.