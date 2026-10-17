Học viện Tài chính: Viện Đào tạo quốc tế trao bằng thạc sĩ và cử nhân cho các học viên

Báo cáo tại buổi lễ, TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho hay, kỳ tuyển sinh 2026 vừa qua, chất lượng đầu vào của khóa 11 đã thiết lập nên những cột mốc mới đầy ấn tượng: 100% tân sinh viên đạt trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên và tương đương, trong đó nhiều em xuất sắc đạt tới IELTS 7.0. Thủ khoa tuyển sinh năm nay là em Bế Đức Cát Minh với số điểm 27.56/30 điểm cùng IELTS 6.0.

PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Việt.

Đối với hoạt động đào tạo, năm học 2025-2026, tỷ lệ sinh viên đạt loại Xuất sắc toàn chương trình đạt 18,23%, tăng 5,43% so với năm học trước. Đặc biệt, có tới gần 44% đạt GPA Xuất sắc ngay khi hoàn thành năm thứ nhất, thể hiện tinh thần chủ động và bứt phá mạnh mẽ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học vừa qua, lần đầu tiên có sinh viên Phạm Hải Anh nhận được Giấy khen của Giám đốc Học viện về thành tích NCKH với 5.65 điểm NCKH; lần đầu tiên có nhóm sinh viên có bài đăng được xuất bản trên tạp chí quốc tế Corporate Governance and Sustainability Review. Nhiều sinh viên DDP đã tự tin thuyết trình tại hội thảo quốc tế và đạt “Best Paper Award” hay ghi danh tại cuộc thi danh giá như Olympic Kinh tế lượng…

PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Giám đốc Học viện Tài chính và ông Raj Dass - Đại diện hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich) trao bằng Thạc sĩ cho các học viên. Ảnh: Đức Việt.

Tại buổi lễ, ông Raj Dass - Đại diện hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich) cho hay, tại Việt Nam, cũng như tại Vương quốc Anh, nền kinh tế đang chuyển đổi theo hướng ngày càng dựa nhiều hơn vào tri thức. Những thách thức trong tương lai và quá trình chuyển đổi kinh tế đòi hỏi nguồn nhân lực có tư duy nhạy bén, trình độ chuyên môn cao và trên hết là có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ cần thiết. Với tư cách là những sinh viên tốt nghiệp từ một trường đại học tại London nhưng học tập tại Việt Nam, các bạn có vị thế đặc biệt thuận lợi để thành công trong nền kinh tế toàn cầu hóa và không ngừng biến đổi.

Đối với tân cử nhân DDP, Học viện Tài chính trao 23,81% bằng Cử nhân loại Giỏi và Xuất sắc; Trường Đại học Greenwich trao 19,05% bằng Cử nhân hạng First Class Honours. Ngôi vị Thủ khoa tốt nghiệp DDP Khóa 7 vinh danh Tân Cử nhân Lê Thị Hương Giang với GPA 3.8/4.0 (đạt First Class Honours), người đồng thời gặt hái nhiều giải thưởng NCKH uy tín cấp Quốc gia và Học viện.

Đối với Tân Thạc sĩ MSc, trong số 34 Tân Thạc sĩ, có 29,41% đạt xếp loại Xuất sắc. Con số này khẳng định năng lực và tư duy vượt trội của học viên, đáp ứng tốt những chuẩn mực khắt khe của thị trường lao động toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Giám đốc Học viện Tài chính thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc, tập thể sư phạm Học viện Tài chính chúc mừng các học viên, sinh viên và Tân sinh viên DDP.

Theo lãnh đạo Học viện Tài chính, đối với các Tân Cử nhân DDP, tấm bằng được trao hôm nay không chỉ ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện của các Tân Cử nhân DDP và Tân Thạc sĩ MSc mà còn là minh chứng cho ý thức, nghị lực, tinh thần vượt khó và sự cố gắng của mỗi học viên, sinh viên.

Ông Raj Dass - Đại diện hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á và TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế trao Giấy khen cho Tân Thạc sĩ tốt nghiệp Xuất sắc. Ảnh: Đức Việt.

Để các em sẵn sàng mang theo hành trang này bước vào chặng đường mới, PGS.TS Nguyễn Lê Cường nhắn nhủ, những kiến thức có được hôm nay mới chỉ là nền tảng ban đầu. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ tài chính (Fintech) và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc các lĩnh vực, năng lực tự học và đổi mới liên tục sẽ quyết định khả năng cạnh tranh, vị thế độc bản của mỗi người...

PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Giám đốc Học viện Tài chính và ông Raj Dass - Đại diện hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á trao bằng cho Tân Cử nhân DDP. Ảnh: Đức Việt.