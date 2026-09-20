Học viện Tài chính thành lập Phân hiệu tại TPHCM

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Học viện Tài chính tại sự kiện.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thọ Truyền - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; cùng đại diện các cơ quan trung ương, TPHCM, tỉnh Vĩnh Long, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Bách Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD-ĐT, công bố quyết định thành lập và quyết định cho phép hoạt động đào tạo đối với Phân hiệu Học viện Tài chính tại TPHCM. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân trao các quyết định cho lãnh đạo Học viện Tài chính và Ban Giám đốc phân hiệu.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân (bìa phải) và Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận (giữa) trao quyết định cho lãnh đạo Học viện Tài chính và Ban Giám đốc phân hiệu.

Phân hiệu đặt tại số B2/1A, đường 385, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM. Việc thành lập đơn vị này nằm trong Chiến lược phát triển Học viện Tài chính giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đánh dấu việc học viện trở lại TPHCM sau hơn hai thập kỷ. Phân hiệu có nhiệm vụ triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn của học viện tại khu vực phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhận định việc thành lập phân hiệu mở ra không gian mới cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính, khu vực phía Nam và cả nước. TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, định chế tài chính và tổ chức nghề nghiệp. Đây là điều kiện thuận lợi để phân hiệu kết nối đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề nghị Học viện Tài chính tập trung bốn định hướng. Trước hết, phân hiệu phải lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, kế thừa đầy đủ các chuẩn mực và uy tín học thuật của học viện; chương trình đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu nhân lực của ngành tài chính và nền kinh tế, đồng thời cập nhật các lĩnh vực mới như tài chính số, công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, tài chính xanh và thị trường vốn.

Bên cạnh đó, phân hiệu cần hợp tác thực chất với cơ quan quản lý, ngân hàng, doanh nghiệp, công ty kiểm toán, tổ chức nghề nghiệp và cơ sở nghiên cứu. Sự phối hợp không chỉ dừng ở thực tập, tuyển dụng mà hướng đến cùng xây dựng chương trình, đặt hàng đào tạo và nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Hai định hướng còn lại là phát triển năng lực nghiên cứu, tư vấn chính sách và xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Bộ Tài chính kỳ vọng phân hiệu trở thành không gian tri thức tài chính có uy tín tại phía Nam, nghiên cứu các vấn đề về tài chính công, ngân sách địa phương, chính sách thuế, thị trường tài chính, chuyển đổi số, tài chính xanh và quản trị rủi ro. Trong giai đoạn đầu, phân hiệu cần chia sẻ nguồn lực về đội ngũ, chương trình, học liệu và quản trị với học viện, đồng thời xây dựng năng lực nội sinh.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh: “Uy tín của phân hiệu không được quyết định bởi quy mô hay tên gọi, mà bởi chất lượng người học, đội ngũ, giá trị nghiên cứu và đóng góp cho xã hội. Học viện cần cụ thể hóa quyết định thành lập thành chương trình hành động có mục tiêu, lộ trình, kết quả đo lường được; hướng đến đào tạo người làm được việc, nghiên cứu vấn đề có giá trị và đóng góp giải pháp thiết thực cho ngành tài chính, TPHCM và đất nước”.

PGS-TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính (bìa phải) và ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Phân hiệu

Dịp này, Học viện Tài chính ra mắt Ban Giám đốc phân hiệu gồm PGS-TS Vũ Văn Ninh, Giám đốc và TS Phạm Minh Việt, Phó Giám đốc. Nhà trường cũng tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2026-2027; khen thưởng thủ khoa và 3 tân sinh viên có chứng chỉ IELTS 6.5.