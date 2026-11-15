Học viện Tài chính tăng cường đoàn kết và kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội tuyển dụng và văn hóa nghề nghiệp năm 2026.

Ngày 15/11, Học viện Tài chính tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội tuyển dụng và văn hóa nghề nghiệp năm 2026.

Thắm tình đoàn kết

Phát biểu khai mạc, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, tháng 11 là thời điểm hội tụ những dấu mốc giàu ý nghĩa đối với dân tộc. Các hoạt động đều hướng đến các giá trị bền vững làm nên sức sống của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử: Tôn sư trọng đạo, đoàn kết một lòng và văn hóa soi đường.

Suốt chiều dài hơn 63 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã trưởng thành cùng những chặng đường quan trọng của đất nước. Tiền thân là Trường Cán bộ Tài chính - Kế toán Trung ương, Học viện đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền tài chính quốc gia.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng phát biểu khai mạc tại chương trình.

Nhiều thế hệ học viên, sinh viên trưởng thành đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp. Những thành tựu ấy gắn liền với tâm huyết, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ nhà giáo, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của Học viện trong hệ thống giáo dục đại học.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã khẳng định, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trách nhiệm ấy đặt lên vai mỗi nhà giáo Học viện Tài chính ngày hôm nay: không chỉ dạy nghề mà dạy làm người, không chỉ truyền tri thức mà thắp lên khát vọng.

Năm 2026 ghi dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển, mở rộng không gian đào tạo của Học viện. Trường Đại học Tài chính - Kế toán và Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh cùng hội tụ dưới mái nhà chung Học viện Tài chính, hình thành phân hiệu tại Hưng Yên, đồng thời mở rộng hoạt động tại TPHCM và cơ sở Hòa Lạc.

Nhiều sinh viên của Học viện Tài chính là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu khách mời, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Học viện Tài chính chụp ảnh lưu niệm.

Hôm nay hội tụ về Hà Nội, Hưng Yên, TPHCM – ba địa bàn, một mái nhà, một trái tim. Hơn 30.000 người học, trong đó có khoảng hơn 1.800 sinh viên là đồng bào các dân tộc thiểu số và 60 lưu học sinh Lào đang cùng học tập dưới mái trường. Đó là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc và của tình đoàn kết đặc biệt thủy chung son sắt Việt Nam - Lào trong ngôi trường này.

"Sức mạnh đại đoàn kết ấy không chỉ nằm trong những con số, mà hiện lên giản dị, ấm áp trong Bữa cơm Đại đoàn kết của toàn thể cán bộ, giảng viên; trong đó có hơn 20 thầy cô là đồng bào dân tộc thiểu số cùng ngồi bên đồng nghiệp đến từ mọi miền của Tổ quốc. Bữa cơm Đại đoàn kết hôm nay là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em trong lòng Học viện Tài chính", NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đánh giá cao những thành tựu của Học viện Tài chính trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Ông Phạm Tất Thắng phát biểu tại chương trình.

"Bốn hoạt động được tổ chức trong chương trình tuy có nội dung, mục tiêu riêng nhưng cùng hội tụ ở một giá trị xuyên suốt: Lấy con người làm trung tâm, đoàn kết làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh, tri thức và trách nhiệm làm động lực phát triển. Đây cũng là những giá trị cần tiếp tục được vun đắp trong môi trường giáo dục đại học", ông Nguyễn Tất Thắng nói.

Nhìn lại chặng đường 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Phạm Tất Thắng khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn sức mạnh quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn phát triển mới, tinh thần đoàn kết tiếp tục giữ vai trò nguồn lực nội sinh chiến lược, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Lấy người học làm trung tâm

Các đại biểu và thầy trò Học viện Tài chính tại chương trình.

Theo tìm hiểu, ngày hội năm nay quy tụ khoảng 60 gian hàng của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, chứng khoán, bất động sản, quản trị kinh doanh, giải pháp phần mềm và ngoại ngữ. Các doanh nghiệp mang đến hàng nghìn vị trí tuyển dụng, thực tập, tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tiếp cận nhà tuyển dụng và tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp.

Đối với sinh viên năm cuối, ngày hội mở ra cơ hội tham gia phỏng vấn trực tiếp, hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển và tìm kiếm việc làm phù hợp. Sinh viên năm hai, năm ba có thể tiếp cận các chương trình kiến tập, thực tập, tìm hiểu môi trường doanh nghiệp, qua đó nhận diện những kiến thức, kỹ năng cần bổ sung trước khi gia nhập thị trường lao động.

Với chủ đề “Trao cơ hội - Nối niềm tin”, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tạo điều kiện để mỗi người phát triển năng lực, trong khi niềm tin là nền tảng của hợp tác bền vững. Những cơ hội cần được trao công bằng, gắn với trách nhiệm, minh bạch và hành động thiết thực.

Sinh viên Lào học tại Học viện Tài chính.

Ông Phạm Tất Thắng đề nghị các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tiếp tục đồng hành cùng Học viện trong xây dựng chương trình đào tạo, hướng nghiệp, thực tập, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, quan tâm tạo việc làm, trao học bổng, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có ý chí vươn lên, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động.

Học viện Tài chính cần lấy chất lượng đào tạo và sự thành công của người học sau tốt nghiệp làm thước đo quan trọng, tăng cường kết nối với mạng lưới cựu sinh viên, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên sẽ tạo điều kiện cập nhật chương trình đào tạo, nâng cao năng lực thực hành và khả năng thích ứng của sinh viên.

Theo kết quả khảo sát của Học viện Tài chính, trên 98% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 12 tháng. Đây là kết quả đáng chú ý, phản ánh nỗ lực gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn và sự đồng hành của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tài chính số càng đặt ra nhiệm vụ đổi mới đào tạo.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm và kết nối nghề nghiệp năm 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của Học viện Tài chính, lấy con người làm trung tâm, đoàn kết làm nền tảng, văn hóa làm sức mạnh và tri thức làm động lực. Sự gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học được kỳ vọng góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.